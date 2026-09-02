Catas gratis diarias en los Huertos del Malecón de la Feria de Murcia, que estrenan zona infantil

Uno de los principales escenarios de la Feria de Murcia estrena zona infantil. Los llamados Peque Huertos quedarán integrados en la zona gastronómica que reunirá hasta 15 huertos en el Malecón, donde también se instalará un escenario en el que se desarrollarán 11 conciertos.

"Los Huertos del Malecón son uno de los grandes símbolos de nuestra feria y un lugar donde cada año se reúnen miles de murcianos y visitantes. Queremos que ese espacio sea también más acogedor para las familias, incorporando una propuesta para que los niños puedan jugar y divertirse mientras comparten la feria con su familia y amigos", explicó el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante su visita para supervisar los trabajos de montaje en el Malecón.

Los 15 huertos -uno más que en la pasada edición-, encenderán los fogones a partir de las 21.30 horas de este jueves, primer día de la Feria, y todos ellos participarán en el concurso a la mejor decoración cuyo premio, como en los últimos años, se entregará el próximo lunes.

El horario de apertura será de 19:00 a 00.30 horas y los viernes y sábados se amplía hasta la 01:00 horas. Además, en el escenario que se instalará en el entorno de los huertos se realizarán 11 conciertos, programados todos los días del 4 al 14 de septiembre, que se llevarán a cabo a partir de las 22 horas.

Asimismo, todos los días se realizarán catas gastronómicas de productos murcianos en dos pases, a las 20 y a las 22 horas, con un aforo de 30 plazas y con acceso gratis previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com, que se retiran cada día a partir de las 10 horas.

También los visitantes y murcianos podrán disfrutar de la exposición y venta de productos de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Jumilla y Yecla; Estrella de Levante, Cafés Salzillo, Faroliva, Amigos de la Marinera, Quesos Ruperto, Salazones y Anchoas Matías López, Jecomur, Lonchemur y Confitería Praga.