Arranca la nueva vida de la Torre Falcón en Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado las obras de rehabilitación integral de la Torre Falcón, uno de los inmuebles más representativos del patrimonio histórico de la Huerta. La actuación permitirá recuperar esta casa torre y convertirla en "un nuevo espacio público al servicio de los vecinos", explica el Consistorio en un comunicado.

El proyecto cuenta con una inversión municipal de 737.799,98 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. Los trabajos incluyen tanto la restauración del edificio como la adecuación de su entorno, integrando patrimonio, paisaje y nuevos usos sociales, culturales y educativos.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha supervisado este martes el inicio de las obras y ha destacado que "la recuperación del patrimonio es una inversión en identidad, cultura y calidad de vida. Queremos que estos espacios vuelvan a formar parte del día a día de los murcianos, preservando su historia y abriéndolos a nuevas oportunidades de encuentro, conocimiento y actividad para toda la ciudadanía", añadió.

En detalle

La intervención se desarrolla sobre una superficie construida de más de 426 metros cuadrados, distribuida entre la casa torre, un edificio anexo y un patio central. Este último se acondicionará como espacio de acceso, estancia y encuentro al aire libre.

Los trabajos permitirán consolidar la estructura del inmueble, reforzar los forjados y sustituir la cubierta. Siempre que su estado de conservación lo permita, se reutilizarán las tejas y los pavimentos originales, con el objetivo de preservar la autenticidad y el carácter histórico del conjunto, apuntan desde el Ayuntamiento.

Rebeca Pérez durante su visita a las obras de rehabilitación de la Torre Falcón. / Ayto. Murcia

También se conservarán los elementos arquitectónicos más representativos de la casa torre y se modernizarán sus instalaciones para adaptarla a su nuevo uso público. Los espacios interiores permanecerán diáfanos, lo que facilitará la celebración de actividades sociales, culturales y educativas y permitirá que el edificio responda a diferentes necesidades de los vecinos.

El proyecto incorpora, además, soluciones sostenibles dirigidas a mejorar la eficiencia energética del inmueble. Entre ellas se encuentran sistemas de climatización de alta eficiencia, un sistema natural de fitodepuración para el saneamiento y un pozo canadiense que aprovechará la temperatura del terreno para contribuir a la climatización del edificio.

Un referente del patrimonio de la Huerta

La Casa Torre Falcón, situada entre el camino Torre Falcón de Espinardo y la calle Francisco Alemán Sainz de Joven Futura, es una casa torre barroca construida durante el primer tercio del siglo XVIII y catalogada con grado de protección 2. Durante siglos desempeñó un papel relevante en la actividad agrícola de la Huerta de Murcia, al combinar su función residencial con la gestión de una explotación agrícola.

La planta superior de su característica torre se destinaba a la cría del gusano de seda y al almacenamiento de las cosechas, mientras que la planta noble albergaba la vivienda y la planta baja acogía los espacios de trabajo y los almacenes. "La rehabilitación permitirá conservar este legado y hacerlo accesible a la ciudadanía, ofreciendo nuevos usos compatibles con los valores históricos y arquitectónicos del inmueble", insisten desde La Glorieta.

Un nuevo espacio de encuentro para Joven Futura

Como se ha señalado, la actuación incluye también la recuperación del entorno de la Torre Falcón, donde se van a crear nuevos espacios de estancia, recorridos peatonales y huertos-jardín con especies tradicionales que van a reforzar la integración del edificio en el paisaje de la Huerta. De esta forma, la intervención no solo permitirá recuperar un inmueble histórico, sino también generar un nuevo espacio público para el disfrute de los vecinos, "favoreciendo la convivencia y la celebración de actividades sociales, culturales y educativas".

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"Con el inicio de estas obras, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por recuperar las edificaciones tradicionales de la Huerta como motor de revitalización urbana y cohesión territorial, preservando el patrimonio histórico de Murcia y dotando a las pedanías como es el caso de Espinardo de nuevos espacios públicos de calidad al servicio de la ciudadanía", concluyen desde el Ayuntamiento.