La Fuensanta tiene nuevo cabo de Andas y llega este jueves a la ciudad

La Virgen de la Fuensanta baja mañana en romería a la ciudad para inaugurar, como es tradición, la Feria de Murcia.

Y lo hace en un momento algo convulso para la hermandad que se hace cargo de su culto, pues el nuevo cabo de Andas fue elegido este martes en un cónclave celebrado por la tarde en la Capilla de los Vélez de la Catedral.

Tras la reunión en la que participaron unos 50 miembros de la hermandad, Juan Antonio Martínez Romero fue designado por mayoría absoluta como sucesor de Joaquín Vidal Coy.

Un siglo de ‘herencias’

Hace casi un siglo que el cargo de cabo de Andas de los Caballeros de la Fuensanta es de carácter vitalicio. Sin embargo, tras un cambio en los estatutos que el Cabildo enmarca en el camino de la hermandad a ser una organización pública, se cesó a Joaquón Vidal Coy en un relevo que desembocó en polémica.

Y es que Vidal Coy llegó a tildar esta decisión de una "caza de brujas" -como expresó en declaraciones para Onda Regional- motivada porque querían hacerle a un lado de la hermandad. En respuesta, el Obispado le instó a "evitar más escándalos públicos" y a pedir perdón por unas declaraciones que "faltan a la verdad de los hechos".

Aunque en un inicio Vidal Coy era, al igual que el resto de los Caballeros, aspirante al puesto, el Cabildo lo expulsó de la hermandad tras la polémica, lo que deja al que fuera cabo de Andas desde 2018 ‘fuera de juego’.

Votación

Y, tras casi un siglo de ‘herencias’, ayer la hermandad se reunió para elegir ‘de forma democrática’, por primera vez en su historia reciente, al sucesor de la familia Vidal Coy.

Aunque no todos los Caballeros fueron convocados al cónclave, tan solo unos 50 miembros de la hermandad -entre estantes, titulares, reservas y suplentes- tuvieron voto en el encuentro celebrado ayer.

Además, "no había candidatos como tal", explicaron fuentes de la hermandad a La Opinión. En cambio, el proceso selectivo contempla que los estantes puedan proponer, a través de su voto, a quien quieran para ocupar el puesto.

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La reunión comenzó a las 20.00 horas en la Capilla de los Vélez y, sobre una hora después, Juan Antonio Martínez Romero se erigió por mayoría absoluta como el nuevo cabo de Andas de los Caballeros de la Fuensata, a falta de poco más de un día del inicio de la Feria de Murcia 2026.