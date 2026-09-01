La Feria de Murcia reorganiza el tráfico en la ciudad: "No está prevista la ampliación del horario nocturno"

Desde la llegada de la Patrona a la ciudad hasta su regreso en romería al santuario en Algezares, el tráfico se adapta en Murcia para dejar espacio a la Feria de Septiembre.

Y, a tan solo dos días del inicio de los festejos, el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, desveló el refuerzo en las líneas de autobús y la oferta de aparcamientos gratis que se distribuyen por la ciudad.

Con este dispositivo especial de transporte "no está prevista la ampliación del horario nocturno", indicó el concejal del área, aunque esta mejora "sí será contemplada con el nuevo sistema de transporte". Respecto a no ampliar el horario, Muñoz detalló que se ha "contrastado en ediciones anteriores la frecuencia de uso" y, con el refuerzo previsto, el Ayuntamiento creen dar respuesta a la demanda.

Cambios en autobuses

El refuerzo en el transporte público estará operativo del 3 al 15 de septiembre, y uno de los primeros cambios que despliega -y de los más "agradecidos", indicó Muñoz-, es el adelanto de una hora en el primer trayecto que realizan los autobuses el día de la bajada de la Virgen de la Fuensanta para que los fieles puedan acudir al santuario en Algezares y bajar a la ciudad en procesión, junto a su Patrona.

Con el mismo objetivo, la línea 50 de autobús prolonga su recorrido hasta el santuario en Algezares.

Además, durante el día 15, que se celebra la romería de regreso al santuario, todo el transporte público será gratis y habrá paradas de autobús alternativas para no entorpecer el recorrido.

Otro cambio a destacar es que los autobuses ofertarán más de 3.000 plazas adicionales diarias entre las líneas C2 y R80. En concreto, la C2, que conecta de forma circular varios puntos del centro de la ciudad, oferta 410 plazas adicionales al día.

Por su parte, el llamado 'rayo 80' incorpora 2.590 plazas diarias en su recorrido que conecta Ronda Sur con el centro de la ciudad. Asimismo, el tranvibus continúa prestando gratis el servicio entre el centro y la pedanía de El Palmar.

Lanzadera

Esta edición regresa la lanzadera gratis que conectará el Malecón, la plaza de la Cruz Roja y el recinto ferial de La Fica, "tres grandes zonas de actividad de la Feria", entre las 18.00 y las 23.00 horas, detalló Muñoz.

En el Malecón se ubican los huertos, el campamento medieval de Moros y Cristianos, y la plaza Cruz Roja da servicio a zonas como el paseo Teniente Flomesta y la ludoteca instalada en el Jardín Chino.

En cuanto a la Fica, además de la lanzadera, contará con una parada provisional de taxis en la avenida Primero de Mayo que contará con presencia de la Policía Local para ordenar el tráfico en la zona.

8.500 plazas gratis de aparcamiento

Por otro lado, durante los días de la Feria, habrá un total de 8.500 plazas de aparcamiento gratis. Como desgranó el edil, con la apertura del nuevo disuasorio de Hacienda, que cuenta con 440 plazas, este nuevo espacio de aparcamiento se suma a los de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia y eleva la oferta total a las 1.017 plazas diarias.

Cabe señalar que el disuasorio de Justicia es el más cercano al recinto ferial de La Fica, donde este martes comenzó la instalación de las casi 60 atracciones que se pondrán en marcha este jueves con una oferta de 2x1.

Además, se podrán usar sin coste los aparcamientos en superficie durante los días de mayor afluencia de los festejos y los aparcamientos subterráneos también tendrán tarifas accesibles.