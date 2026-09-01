Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevas leyes regionalesCampo murcianoCarlos AlcarazCabañuelas MurciaPaco RabalRutas Vuelta a España
instagramlinkedin

Movilidad

Dos empresas nacionales pugnan por el contrato de transporte público de Murcia, que sigue paralizado por el tribunal

El Ayuntamiento requirió ayer al tribunal información sobre el punto en el que se encuentran los dos recursos presentados.

Autobuses urbanos e interurbanos circulan por el centro de Murcia.

Autobuses urbanos e interurbanos circulan por el centro de Murcia. / Juan Carlos Caval

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

Dos empresas intentan hacerse con el millonario contrato de transporte público en Murcia, que se encuentra, por segunda ocasión, paralizado de forma cautelar por el Tribunal Central de Recursos Contractuales a la espera de resolver un recurso presentado por el sindicato UGT.

Aunque la resolución del tribunal solo impide adjudicar el contrato, por lo que el plazo de presentación de ofertas continuó abierto y finalizó este lunes. Y, al día siguiente, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, anunció que han sido "dos empresas muy importantes del sector, que prestan servicio a nivel nacional y de las que también Murcia conoce su experiencia, capacidad y desempeño para las funciones" las que han presentado sus ofertas para hacerse con el acuerdo, que salió a licitación por un valor de 731,5 millones.

"Estamos muy contentos", indicó el edil, pues la recepción de estas ofertas "nos permite seguir con el proceso de licitación". Ahora, los servicios municipales disponen de un plazo de un mes para el análisis de las ofertas, y la adjudicación queda pendiente de la resolución del tribunal.

En relación a los recursos presentados contra los pliegos del acuerdo, Muñoz expresó que el Ayuntamiento "ya contestó muy ágilmente", pues son muy parecidos a algunos de los que ya se presentaron ante el tribunal la primera vez que se paralizó el proceso selectivo. A este respecto, detalló que solo se han adoptado medidas cautelares en relación a uno de los recursos presentados -el de UGT-, y que el otro es idéntico a uno que ya desestimó el tribunal.

El concejal del área también detalló que el Ayuntamiento requirió este lunes al tribunal "información sobre la evaluación dos los recursos" y agregó que la intención del equipo de Gobierno local es seguir su "hoja de ruta".

Noticias relacionadas

Cabe recordar que la primera vez que se presentaron recursos contra el contrato de transporte, el tribunal admitió parcialmente algunos de los recursos presentados y dictó, el pasado mes de junio, que se modificasen los pliegos y se iniciase de nuevo el proceso de licitación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
  2. La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
  3. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  4. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  5. Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
  6. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  7. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  8. Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia

Dos empresas nacionales pugnan por el contrato de transporte público de Murcia, que sigue paralizado por el tribunal

Dos empresas nacionales pugnan por el contrato de transporte público de Murcia, que sigue paralizado por el tribunal

La Feria de Murcia reorganiza el tráfico en la ciudad: "No está prevista la ampliación del horario nocturno"

La Feria de Murcia reorganiza el tráfico en la ciudad: "No está prevista la ampliación del horario nocturno"

Un oasis de fútbol sala en el barrio murciano del Espíritu Santo, a punto de desaparecer: "Pedimos ayuda para mantener la esperanza de los niños"

Un oasis de fútbol sala en el barrio murciano del Espíritu Santo, a punto de desaparecer: "Pedimos ayuda para mantener la esperanza de los niños"

Los Caballeros de la Fuensanta eligen al nuevo cabo de Andas 'en democracia' por primera vez

Los Caballeros de la Fuensanta eligen al nuevo cabo de Andas 'en democracia' por primera vez

El Cabildo de la Catedral de Murcia invita al cabo de Andas de la Fuensanta a que "evite más escándalos públicos" y "pida perdón por las acusaciones falsas"

El Cabildo de la Catedral de Murcia invita al cabo de Andas de la Fuensanta a que "evite más escándalos públicos" y "pida perdón por las acusaciones falsas"

Vecinos de Vistabella reclaman más limpieza, seguridad y transporte público ante el inicio de la Feria de Septiembre

Vecinos de Vistabella reclaman más limpieza, seguridad y transporte público ante el inicio de la Feria de Septiembre

Estas son las ubicaciones donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estas son las ubicaciones donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Nuevas actividades y más plazas para abonados en las instalaciones deportivas de Murcia y pedanías: conoce el programa de invierno

Nuevas actividades y más plazas para abonados en las instalaciones deportivas de Murcia y pedanías: conoce el programa de invierno
Tracking Pixel Contents