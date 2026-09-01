Dos empresas nacionales pugnan por el contrato de transporte público de Murcia, que sigue paralizado por el tribunal

Dos empresas intentan hacerse con el millonario contrato de transporte público en Murcia, que se encuentra, por segunda ocasión, paralizado de forma cautelar por el Tribunal Central de Recursos Contractuales a la espera de resolver un recurso presentado por el sindicato UGT.

Aunque la resolución del tribunal solo impide adjudicar el contrato, por lo que el plazo de presentación de ofertas continuó abierto y finalizó este lunes. Y, al día siguiente, el concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, anunció que han sido "dos empresas muy importantes del sector, que prestan servicio a nivel nacional y de las que también Murcia conoce su experiencia, capacidad y desempeño para las funciones" las que han presentado sus ofertas para hacerse con el acuerdo, que salió a licitación por un valor de 731,5 millones.

"Estamos muy contentos", indicó el edil, pues la recepción de estas ofertas "nos permite seguir con el proceso de licitación". Ahora, los servicios municipales disponen de un plazo de un mes para el análisis de las ofertas, y la adjudicación queda pendiente de la resolución del tribunal.

En relación a los recursos presentados contra los pliegos del acuerdo, Muñoz expresó que el Ayuntamiento "ya contestó muy ágilmente", pues son muy parecidos a algunos de los que ya se presentaron ante el tribunal la primera vez que se paralizó el proceso selectivo. A este respecto, detalló que solo se han adoptado medidas cautelares en relación a uno de los recursos presentados -el de UGT-, y que el otro es idéntico a uno que ya desestimó el tribunal.

El concejal del área también detalló que el Ayuntamiento requirió este lunes al tribunal "información sobre la evaluación dos los recursos" y agregó que la intención del equipo de Gobierno local es seguir su "hoja de ruta".

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Cabe recordar que la primera vez que se presentaron recursos contra el contrato de transporte, el tribunal admitió parcialmente algunos de los recursos presentados y dictó, el pasado mes de junio, que se modificasen los pliegos y se iniciase de nuevo el proceso de licitación.