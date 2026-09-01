Los empleados de la empresa de grúas municipales de Murcia, a la huelga

La sección sindical del Sindicato de Empleados Públicos SIME en UTE Grúas Murcia, ante el "reiterado incumplimiento del Acuerdo y Convenio Colectivo por parte de la empresa con sus trabajadores", ha convocado una huelga que comenzará el próximo jueves 3 de septiembre.

Según afirman en un comunicado "tras diversas reuniones con los representantes de la empresa para tratar de resolver los principales problemas, como el abono del plus de productividad, pendiente desde enero de 2026 y que la empresa sigue sin satisfacer, o los cambios de turnos de los cuadrantes anuales, sin tener en consideración a los trabajadores y vulnerando todos los derechos de conciliación familiar y personal, y ante la pasividad de la misma para su resolución, hemos decidido iniciar un periodo de huelga, que comenzará este próximo jueves, con un parón entre las 20:00 y las 21:00 horas, y que continuará reproduciéndose cada 15 días, todos los jueves, entre las 2:00 y las 3:00 horas".

Tampoco descartan que el paro se alargue: "Se podría intensificar la huelga si vemos que la resolución del conflicto, por parte de la empresa, se prolonga en el tiempo."

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Además, solicitan la mediación de la alcaldesa Rebeca Pérez para la resolución de este conflicto.