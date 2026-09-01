Crisis migratoria
Una ceutí residente en Murcia leerá el manifiesto en la concentración convocada este miércoles
La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha recibido esta mañana a Pilar López, ceutí residente en la ciudad, con motivo del acto que se celebrará mañana en la Glorieta de España
L. O.
La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha recibido esta mañana en el Ayuntamiento a Pilar López, ceutí residente en Murcia, con motivo de la concentración convocada para este miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, en la Glorieta de España.
Izado de las banderas de Ceuta y España
La concentración contará con la participación de la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quienes participarán, junto a representantes de la comunidad ceutí, en el izado de las banderas de Ceuta y de España.
Este acto tendrá lugar en la Glorieta de España y reunirá a vecinos, representantes institucionales y miembros de la comunidad ceutí residente en el municipio.
Lectura de un manifiesto
Asimismo, uno de los momentos centrales de la concentración será la lectura de un manifiesto por parte Pilar López en representación de los 313 ceutíes residentes en el municipio de Murcia.
Invitación a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Murcia invita a todos los murcianos a participar en esta concentración, que tendrá lugar este miércoles, 2 de septiembre, a las 20:00 horas, frente al Consistorio, en la Glorieta de España.
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