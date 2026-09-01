Los Caballeros de la Fuensanta eligen al nuevo cabo de Andas 'en democracia' por primera vez

La Hermandad de Caballeros de la Fuensanta se reúne esta tarde en la Capilla de los Vélez de la Catedral de Murcia para elegir a su nuevo cabo de Andas. Este cargo quedará designado de forma 'democrática' por primera vez desde que durante la Guerra Civil la familia Vidal Coy protegió la imagen de La Morenica y obtuvo este puesto con carácter vitalicio.

Esta votación se produce, además, a solo dos días de la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta en la romería que marca el inicio de la Feria de Septiembre de Murcia -cuyo programa completo ya ha desgranado este diario-.

Y, para más inri, el cambio llega envuelto en polémica. Tras el cese de Joaquín Vidal Coy, quien ostentaba el cargo de forma oficial desde 2018, este tildó la decisión de "caza de brujas" (como declaró a Onda Regional).

En respuesta, el Cabildo instó a Vidal Coy a que "evite más escándalos públicos" y "pida perdón por las acusaciones falsas" en un comunicado.

Sobre el cese de Vidal Coy a las puertas de la Feria de Murcia, afirmaron que su mandato ya había finalizado: "El Sr. Vidal Coy fue nombrado para el cargo de Cabo de Andas el día 8 de febrero de 2018, por un plazo de cinco años, por lo que, al amparo de los estatutos de la Real Hermandad de Caballeros de la Fuensanta y del recién aprobado reglamento de régimen interno de la agrupación de estantes, conforme al Derecho Canónico, se ha procedido a iniciar el proceso de elección del cargo de Cabo de Andas".

Y, aunque encasilla el cese en el 'cambio de filosofía' de la hermandad, el Cabildo señaló en el escrito que "es cierto que, en los últimos meses, este Cabildo ha recibido continuas quejas, verbales y por escrito, sobre el proceder y el comportamiento del Sr. Vidal Coy en el ejercicio de su labor como Cabo de Andas", indica en un comunicado.

Noticias relacionadas

Aun así, Vidal Coy es uno de los candidatos en el proceso selectivo que se celebra esta tarde en la Catedral de Murcia, a falta de menos de 48 horas de que la Fuensanta salga de su santuario en Algezares rumbo a la capital de la Región.