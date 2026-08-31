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Vecinos de Vistabella reclaman más limpieza, seguridad y transporte público ante el inicio de la Feria de Septiembre

La asociación ha vuelto a reivindicar que el recinto de La Fica se transforme en un espacio multiusos para que "se use durante todo el año"

Imagen de archivo de La Fica durante la Feria de Murcia.

Imagen de archivo de La Fica durante la Feria de Murcia. / Israel Sánchez

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EP

La asociación vecinal del barrio murciano de Vistabella ha solicitado al Ayuntamiento la puesta en marcha de un plan de choque urgente para reforzar la limpieza urbana, la seguridad ciudadana y el transporte público en el barrio con motivo del inicio de la Feria de Septiembre.

Ante la proximidad del recinto ferial de La Fica y la afluencia de visitantes prevista durante los festejos, la entidad ha pedido un incremento en las frecuencias de los autobuses para facilitar el acceso escalonado.

Asimismo, ha reclamado un operativo diario de limpieza en las calles colindantes para evitar la acumulación de residuos, además de una mayor presencia policial en la zona para velar por la convivencia y el descanso nocturno.

Junto a estas peticiones, la junta directiva del colectivo ha apelado a la colaboración ciudadana y ha instado a los asistentes a acudir a los festejos a pie o en transporte público con el objetivo de evitar el colapso del tráfico rodado en las calles del barrio.

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Por otro lado, la asociación ha vuelto a reivindicar que el recinto de La Fica se transforme en un espacio multiusos para que "se use durante todo el año por toda la ciudadanía y deje de ser el solar abandonado que es en la actualidad".

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