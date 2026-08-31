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Nuevas actividades y más plazas para abonados en las instalaciones deportivas de Murcia y pedanías: conoce el programa de invierno
La temporada se desarrolla del 16 de septiembre al 30 de junio y cuenta con un total de 9.422 plazas
Las instalaciones deportivas públicas de Murcia y pedanías abren sus puertas esta temporada de invierno con nuevas actividades de sala y más plazas para abonados. "Con este programa, queremos seguir acercando el deporte a todos los murcianos, con una oferta amplia y variada y más de 9.400 plazas disponibles en nuestras instalaciones municipales", anunció el edil del ramo, Miguel Ángel Noguera.
La temporada se desarrolla del 16 de septiembre al 30 de junio y ofrece un total de 9.422 plazas distribuidas entre las distintas instalaciones municipales. Además, "hemos trabajado para mejorar el servicio, ampliar algunas modalidades y facilitar el acceso de los usuarios, manteniendo además las tarifas de temporadas anteriores", agregó Noguera.
Reparto
En concreto, la piscina de Puente Tocinos dispondrá de 2.364 plazas, seguida de la del Infante, con 2.299, y la de El Palmar, con 1.666.
En cuanto a otras instalaciones, el pabellón Príncipe de Asturias ofertará 960 plazas; el polideportivo José Barnés, 800; el Palacio de los Deportes, 585; Pádel Norte Espinardo, 248; el polideportivo Infante, 140; el pabellón de El Infante, 100; el pabellón de El Carmen, 80; y el pabellón de Puente Tocinos, también 80 plazas.
Y este año aumentar las plazas destinadas a los abonados: en el deporte municipal, la oferta se amplía en 10 plazas y alcanza las 100; en el Palacio de los Deportes, las 100 nuevas plazas sitúan el total en 550; y, el Príncipe de Asturias acogerá también a 80 abonados más, hasta llegar a los 850.
Habrá bonificaciones para menores de 15 años, portadores del carné joven y familias numerosas
Asimismo, se ha incrementado el número de plazas en la enseñanza de tenis que se desarrolla en el José Barnés y en la enseñanza de pádel que se desarrolla en el Pádel Norte de Espinardo, con 14 y 12 nuevas plazas, respectivamente.
Además, esta temporada se han introducido novedades como la incorporación de diferentes actividades de sala, entre las que se encuentran la actividad funcional, de espalda, core, full-body, hit y race.
Inscripciones, tarifas y horarios
La inscripción se puede realizar desde este martes, 1 de septiembre, a las 9:00 horas, a través de la web deportesmurcia.es o bien al llamar al teléfono de reservas, 968 98 06 28.
En cuanto a los precios, se mantienen las tarifas de pasadas temporadas y se pueden aplicar bonificaciones por ser menor de 15 años, por poseer el carné joven o familia numerosa.
Y toda la información relativa a tarifas y horarios se encuentra también en la página web municipal deportesmurcia.es.
En conjunto, el Ayuntamiento de Murcia destinará 4.626.379 euros a este programa deportivo de invierno, a los que se suman los 2.992.943 euros destinados a financiar las labores de mantenimiento, limpieza y control de accesos.
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