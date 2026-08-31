Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: "Tenemos la mejor vuelta al cole"

Murcia cuenta ya los días para la Feria de Septiembre 2026, que darán inicio este jueves con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta y se prolongarán hasta el día 15, cuando la Morenica regresará en romería a su santuario en Algezares.

Tras la llegada de la Patrona a la ciudad, los festejos comenzarán a tomar su lugar en la ciudad: el recinto ferial de La Fica pondrá en marcha sus atracciones, los desfiles inundarán las calles y el teatro y la música tomarán como escenario destacados rincones de la ciudad.

"Los murcianos somos muy afortunados: tenemos la mejor vuelta al cole", expresó la alcaldesa, Rebeca Pérez, antes de pasar a presentar la "intensa" programación de la Feria de Murcia en el salón de Plenos del Ayuntamiento.

Un momento de la presentación del programa de la Feria de Murcia 2026. / Israel Sánchez

Novedades

Este año, "la ciudad vuelve a mirar a sus raíces" y "el río Segura será el verdadero protagonista de la Feria", expuso la regidora, con propuestas como Un río de cine, la noria panorámica de 30 metros que se ubicará en el plano de San Francisco y la opción de "navegar con las barquitas" por las aguas del Segura.

Además, se suman nuevas ubicaciones como escenarios de los actos festivos, con lo que se consiguen "horarios más amplios y más opciones pensadas para familias, mayores y jóvenes", indicó Pérez.

Algunas de las nuevas incorporaciones al mapa festivo son los espacios expositivos de las Bóvedas del Almudí y la sala 1 de la Glorieta de España.

También el Puente de Hierro acogerá exposiciones y exhibiciones caninas y de aves rapaces, una de las novedades de la programación de este año.

Asimismo, el Jardín Chino albergará una ludoferia "para los más pequeños".

Pérez también destacó que el pregón de este año estará a cargo del artista murciano Walls, quien dará el pistoletazo de salida oficial a los festejos al día siguiente de la romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta.

"Para no pasar calor"

La alcaldesa también recibió un regalo por parte del autor del cartel de la Feria, Marcos Salvador Romera, quien obsequió a la regidora con un abanico 'murciano' antes de pasar a explicar el significado de la imagen anunciadora de los festejos de este año.

La obra cuenta con tres franjas, en representación de "las tres culturas que dieron origen a Murcia" y "están presentes en la Feria", explicó el autor.

La parte inferior, de color verde, simboloza la Huerta y se vincula con la tradicional judía.

En el medio "está la parte cristiana, con el corazón de Alfonso X en la Catedral"

Y en la franja superior, con una luna y varias estrellas, alude a la religión árabe y a los festejos de Moros y Cristianos.

Además, todo el cartel está poblado por una petalada, como las que recibe la Fuensanta a su paso por las calles de la ciudad.

"Una Feria distinta"

"La Feria de Murcia es distinta: sucede en multitud de escenarios en torno al río: es una Feria que se disfruta paseando", subrayó, por su parte, Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad.

Entre los actos que destacó el edil, se encuentran los pensados para los más mayores, que llenarán de música popular la Plaza de la Paja los días 8 y 9.

También incidió en el pregón a cargo de Walls, quien también actuará en la plaza del Cardenal Belluga junto a la Orquesta de Jóvenes de la Ciudad de Murcia, el 4 de septiembre a partir de las 21.30 horas.