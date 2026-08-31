Iglesia
El Cabildo de la Catedral de Murcia invita al cabo de Andas de la Fuensanta a que "evite más escándalos públicos" y "pida perdón por las acusaciones falsas"
El pasado 18 de agosto se convocó un proceso de elección para elegir a sus sustituto
El Cabildo de la Catedral de Murcia se ha pronunciado tras el revuelo generado por el cese de Joaquín Vidal Coy como cabo de Andas de la Virgen de la Fuensanta. En un comunicado, consideran que las declaraciones emitidas tras su cese "faltan a la verdad de los hechos, llegando probablemente a la difamación y dañando el honor y la buena fama de todos ellos y, sobre todo, de las instituciones de las que forman parte y representan".
Sobre su cese, a las puertas de la Feria de Murcia, afirman que su mandato ya había finalizado: "El Sr. Vidal Coy fue nombrado para el cargo de Cabo de Andas el día 8 de febrero de 2018, por un plazo de cinco años, por lo que, al amparo de los estatutos de la Real Hermandad de Caballeros de la Fuensanta y del recién aprobado reglamento de régimen interno de la agrupación de estantes, conforme al Derecho Canónico, se ha procedido a iniciar el proceso de elección del cargo de Cabo de Andas, en el que también era candidato el Sr. Vidal Coy, al cual se le comunicó, en vistas de dicho proceso, la decisión de dar por extinguido su anterior mandato, adoptada por unanimidad de los presentes en reunión del Cabildo del 18 de agosto, según consta y pide el acta de dicho Cabildo. Sobre este proceso de elección de candidato a Cabo de Andas, nos remitimos al comunicado de la Real Hermandad de Caballeros de la Fuensanta, y que fue enviado a todos los miembros de la asociación el día 24 de agosto presente."
Por último, lanzan una serie de peticiones a Vidal Coy: "Invitarlo a que respete esos procesos iniciados, con todas las garantías, conforme a derecho, y, sobre todo, a evitar más escándalos públicos en perjuicio de la propia Iglesia; así como a que retire y, por caridad cristiana, pida perdón por todas las acusaciones falsamente publicadas en la prensa y redes sociales sobre los miembros de este Cabildo".
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