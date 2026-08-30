Un oasis de fútbol sala en el barrio murciano del Espíritu Santo, a punto de desaparecer: "Pedimos ayuda para mantener la esperanza de los niños"

"Hay niños que se entretienen con una play, con un ordenador o con un teléfono estos niños, con un balón. Se tiran jugando a la pelota cuatro o cinco horas todos los días, si tú les das un balón, les estás dando vida y si se lo quitas, los matas". Así es como Antonio Mora, exjugador y entrenador del CD Calé, define la pasión que sienten los niños del barrio murciano del Espíritu Santo, en Espinardo, por el fútbol sala y por su equipo.

Hace 27 años, el sueño de Juan Antonio Garrido se convirtió en realidad. Un equipo de fútbol sala para los gitanos y payos del barrio. De esta manera, nació el Club Deportivo Calé, que presume de ser el único club de etnia gitana del país con más de 27 años de historia. Aunque en su primera temporada, como rememora Mora, "solo jugaban gitanos, al año siguiente jugaron también los castellanos y quedamos campeones de tercera".

Tras alzarse con el campeonato de tercera regional y subir a segunda, el equipo senior del Calé también logró campeonar la segunda regional y mantenerse tres temporadas en la primera categoría de las divisiones regionales, como recuerda Garrido, "estábamos a dos escalones de la categoría de El Pozo". Con su regreso a segunda regional, al perder la categoría por un gol, comenzaron los problemas económicos para el club presidido por Garrido, que también fue jugador y, actualmente, ejerce al mismo tiempo las funciones de entrenador, presidente y conserje del club.

En ese momento, "decidimos dedicarnos a sacar categorías inferiores, ya que los críos son los que más necesidad tienen y no teníamos presupuesto para los mayores", indica Garrido.

Los entrenadores Antonio Mora, a la izquierda, y Juan Antonio Garrido hablan con la plantilla del CD Calé. / Israel Sánchez

Los problemas económicos siguen amenazando actualmente la existencia del CD Calé "porque nos faltan medios para poder sacar un equipo en un barrio tan conflictivo y de alto riesgo social como es el Espíritu Santo", añade, pero señala que Mora y él no se rinden porque "es más apropiado que los niños estén pegándole patadas a un balón a su edad que no haciendo cosas que no tienen que hacer o viendo las cosas que se ven en el barrio".

En este sentido, comenta Mora que su objetivo y el del presidente; es, a través del club y del deporte, transmitir valores y educar a los niños, llegando en ocasiones a "ir a hablar con los padres y ponernos delante para que no peguen a los críos. Nosotros no queremos eso, solo educarles para que vivan en comunidad, siguiendo las normas", explica Mora.

Los niños y niñas del barrio deben cumplir normas como ir al colegio para poder jugar

Entre las reglas que los jugadores del Calé deben seguir para jugar en el equipo del barrio está la asistencia al colegio con regularidad "porque si es importante el deporte, también son importantes los colegios", comenta el entrenador, que añade que también sus jugadores deben respetar a las personas mayores y las instalaciones deportivas "y quien no lo respeta, no juega", sentencia.

Aunque a veces, reconoce que "es complicado" prohibirles jugar por el cariño que toman a los niños. Porque "cuando llegan a nosotros vienen sin normas, viven prácticamente en la calle con el instinto de supervivencia, por eso cuando les empezamos a tratar con amor, a veces se nos saltan las lágrimas cuando les tenemos que decir que no juegan".

Igualmente, señala que las normas funcionan, ya que "en 27 años de existencia el Club Deportivo Calé no ha hecho nada en ninguno de los sitios a los que ha ido a jugar para que nos juzguen por ser gitanos. De hecho, alaban nuestro ejemplo de club, la etnia no tiene nada que ver".

Esto también se ve reflejado, apunta Garrido, en el equipo femenino del Calé, del que dice que "es el primer equipo de etnia gitana que ha competido federado en España". Esto se debe, según cuenta, a que "es difícil que en el pueblo gitano dejen a las niñas de 12 o 13 años jugar y aquí sí las dejan porque confían en nosotros".

Mantener la esperanza

Por ello, el presidente lanza un grito de ayuda a las instituciones y empresas para seguir formando personas en el Calé. "A día 25 de agosto no tenemos ni un duro para empezar la temporada, así no podemos mantener la esperanza y la ilusión de los niños", lamenta Garrido.

Porque a diferencia de otros clubes de fútbol, el CD Calé no cobra ninguna cuota a los padres para que sus hijos jueguen en el club. Tampoco tienen que pagar por las equipaciones, que se las proporciona de manera gratuita el Calé. Asimismo, ni Juan Antonio Garrido ni Antonio Mora reciben ningún salario por su trabajo en el equipo.

En años anteriores, indica el presidente que el equipo mantenía un convenio económico con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, con la que establecieron una relación de confianza, gracias a su trabajo y a ver "que somos gente honesta que trabaja desinteresadamente". Pero esta situación cambió desde la pandemia, "y ahora las empresas y la gente no están por la labor".

El CD Calé necesita 3.000 euros para competir esta temporada Juan Antonio Garrido — Presidente del Club Deportivo Calé

Por este motivo solicita ayuda al "concejal de Deportes, a la alcaldesa de Espinardo, al Ayuntamiento, a la Comunidad o a quien sea". "Nosotros con poco nos apañamos, aunque Mora y yo sigamos sin cobrar como siempre ha sido, pero que tengamos para pagar las fichas, comprar las equipaciones y comprar balones", explica Garrido, que añade que "el CD Calé necesita 3.000 euros para competir esta temporada, y si alguna empresa viene le podemos poner publicidad en las camisetas para formar una plantilla de quince críos".

"Yo le pido a Dios todos los días que podamos reunir el dinero, que no jueguen con la ilusión de los niños por el maldito dinero", subraya Mora, quien desea que "no llegue nunca el momento de decirles a los niños que no podemos ficharlos, porque no tenemos el dinero, y entonces desilusionarlos. Ese sería el mayor fracaso de mi vida", afirma.

Por último, entrenador y presidente alertan de la falta de relevo generacional en sus funciones en el club. "Cuando faltemos alguno de los dos, no sé qué va a ser del Calé. Con los años que llevamos no ha salido nadie a echarnos una mano o a hacerse cargo de alguna función", lamenta Garrido.