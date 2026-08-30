La Glorieta de España acogerá actuaciones musicales y gastronomía durante la Feria de Septiembre en Murcia

La Feria de Septiembre está a la vuelta de la esquina y Murcia lo sabe. Por esto desde el Ayuntamiento de Murcia se encuentran realizando los últimos preparativos para asegurar que esta fiesta transcurra de la mejor forma posible.

La nueva incorporación de este año será un espacio dedicado al ocio, la gastronomía y el entretenimiento en la Glorieta de España. El sitio estará habilitado entre los días 3 y 13 de septiembre.

Se trata del Beer Garden que organizan en colaboración con Estrella de Levante. En una nota de prensa lo describieron como "un formato diferente, concebido para dinamizar las tardes y noches en el centro de Murcia y ofrecer una alternativa de encuentro tanto para murcianos como para visitantes y turistas".

El Beer Garden abrirá todos los días con acceso libre y gratuito con un aforo de 400 personas. Durante esos días, la Glorieta contará vegetación, mobiliario de madera, iluminación decorativa con guirnaldas, zonas de estancia y una escenografía propia inspirada en los tradicionales jardines cerveceros.

La propuesta se articulará en torno a dos grandes espacios, de modo que contará con una zona gastronómica con barra y un escenario que concentrará buena parte de la programación diaria. Por otro lado, el recinto contará con una amplia zona de mesas y descanso pensada para disfrutar del ambiente de forma más relajada y un espacio de photocall.

"Uno de los pilares de Beer Garden es la combinación de gastronomía y ocio", señaló Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad. Avilés pretende que funcione no solo como un espacio para asistir a un concierto o algo concreto, "sino como un lugar en el que los murcianos y visitantes puedan pasar parte de la tarde o la noche, compartir una cerveza, cenar o degustar productos locales mientras se disfruta de la programación prevista", ha valorado el concejal.

Cada jornada comenzará a las 19.00 horas, acompañada de ambientación musical, y durante las diferentes noches se sucederán distintos formatos de entretenimiento. De domingo a miércoles el horario será de 19.00 a 23.00 horas, mientras que jueves, viernes y sábados será de 19.00 a 1 de la madrugada.

Así, la programación prevista combina conciertos y actuaciones musicales, sesiones y ambientación musical, o catas y experiencias cerveceras, dirigidas por especialistas y concebidas para acercar al público diferentes variedades, elaboraciones y formas de disfrutar la cerveza.

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Las actuaciones, conciertos y monólogos serán gratuitos para el público, mientras que las catas tendrán plazas limitadas y funcionarán mediante inscripción o adquisición previa de entrada. Las sesiones están planteadas para grupos reducidos, en torno a 20 participantes, con el objetivo de ofrecer una experiencia más cuidada y cercana.