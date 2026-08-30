La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'

En las últimas semanas, un fenómeno viral ha sido el absoluto protagonista de las redes sociales: las batallas de 'farmear aura'. Se trata de una tendencia en la que dos jóvenes o más luchan por, mediante gestos y bailes, demostrar que tienen más carisma que su oponente. La Región de Murcia no es ajena al resto del mundo y ya han tenido lugar varias de estas competiciones en todo el territorio.

La última se llevó a cabo en la Plaza Santo Domingo de la ciudad de Murcia durante la tarde del sábado. Este evento fue improvisado y únicamente contaba con la convocatoria difundida por varias cuentas anónimas en redes sociales que, según pudo comprobar esta redacción, también estuvieron detrás de la promoción de aquella naufragada quedada de 'therians' que se desarrolló el pasado mes de febrero.

En estos combates improvisados puede verse a los jóvenes llevar a cabo bailes populares que o bien se vuelven tendencia en las redes o bien están extraídas de obras culturales, siendo los videojuegos online los que más peso tienen en este caso. Por lo general, juegos que integran mecánicas competitivas y son muy populares entre la Generación Alfa y Z como el Fortnite, el Fall Guys u Overwatch.

No obstante, las actuaciones no dejan de ser similares -a su manera- a las que podrían tener lugar en una competición de baile callejero o, incluso, a las batallas de rap. En este sentido, muchos usuarios de redes sociales han establecido conexiones entre esta inédita práctica y la mítica comedia Zoolander en la que Ben Stiller y Owen Wilson tienen batallas realizando una actividad muy similar.

El parecido con la película se refuerza al comprobar el peso que parecen tener la vestimenta, los accesorios y el peinado a la hora de tener más 'aura' que el contrincante. Por esto, llama la atención las diferencias de estilo: aquí chocan espadas 'MDLR' (Mec de la Rue o "chico de la calle"), góticos, otakus, gamers y todas las comunidades que existen. Dicho de otra manera, no existe un estándar ni hay una lista con elementos que 'aumenten tú aura'.

'Farmear' y 'aura'

El término 'farmear' está extraído directamente de los videojuegos. Esta es la palabra que utilizan los jugadores cuando describen una actividad repetitiva que deben realizar en un juego para subir de nivel o mejorar las estadísticas del personaje -si se trata de un juego de rol o cualquier modalidad en línea que tenga integrada un sistema de progresión-.

Por ejemplo, en los dos Blashpemous -juegos desarrollados por el estudio español The Games Kitchen- la actividad de 'farmear' se traduce en explorar el mapa, derrotar enemigos, conocer a otros personajes no jugables y hacer las misiones secundarias que estos encargan para que el protagonista aumente el daño que hacen sus armas, desbloquee nuevos movimientos y sea más resistente al daño.

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Por otro lado, aura tiene unos orígenes más clásicos. Viene del griego y se refiere a la irradiación o sensación que emana de un objeto o una persona. En este caso el algoritmo de las redes sociales lo ha popularizado manteniendo su significado. Tener 'mucha aura' es el equivalente a 'flow' o estilo.