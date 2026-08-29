Las motos ganan terreno en Murcia: cinco nuevas zonas de aparcamiento en el municipio

Varias zonas de aparcamiento para motocicletas se abren paso en el municipio de Murcia. Durante el verano, se han generado tres nuevos espacios para que puedan estacionar estos vehículos y el Ayuntamiento ya trabaja en la creación de otros dos más, en respuesta a demandas vecinales y de las juntas municipales.

Una de las nuevas zonas destinadas a los conductores de motocicletas es la ubicada en la Academia de Infantería, frente al garaje del edificio, donde se han generado seis plazas de aparcamiento.

También en Los Dolores se actuó en la calle Flores en diciembre del año pasado para crear nueve plazas de estacionamiento.

Nuevos aparcamientos en la calle Flores de Los Dolores. / A.M.

Y, como ya informó La Opinión, se habilitaron 13 plazas para motocicletas en Ronda Norte, en un espacio que antes ocupaban cinco contenedores que han sido reubicados a otro punto de la vía.

Este cambio en el espacio viario en Ronda Norte responde a "factores de visibilidad y ordenación urbana", detallaron desde la Concejalía de Movilidad, con el objetivo de "dar una mayor visibilidad a la intersección y mejorar la seguridad vial, protegiendo a los peatones".

Nuevos aparcamientos para motos en Ronda Norte. / Israel Sánchez

Próximas actuaciones

Y a estas tres zonas de aparcamiento habilitadas recientemente se sumarán dos más en las que ya está trabajando el Ayuntamiento. Por un lado, en la calle Enrique Villar de la ciudad de Murcia se ha propuesto la creación de una zona de motos, iniciativa que se ha remitido a la Junta este mes de agosto, por lo que el Consistorio está ahora "a la espera" de continuar con esta actuación.

Por último, el Ayuntamiento recibió otra propuesta para generar seis plazas de aparcamiento para motocicletas en la calle Nueva de San Antón, propuesta que también se remitió el pasado mes de febrero a la Junta de Distrito.

Ampliación de la zona azul

Estos cambios en el espacio viario murciano se suman a la puesta en marcha de nuevas zonas de estacionamiento regulado en los barrios de Vistalegre e Infante Juan Manuel, que comenzarán a funcionar a partir del 1 de septiembre.

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La tarjeta de residente tendrá un coste de 40 euros anuales aunque, durante lo que queda de año, los vecinos de los citados barrios podrán adquirirla por 14,60 euros.