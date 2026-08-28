Las quejas por ratas crecen en Murcia: "A veces se suben a los primeros pisos"

"Las ratas campan por Santa María de Gracia como Pedro por su casa", lamentan los residentes del barrio murciano, que llevan ya dos meses avisando de una plaga de roedores a través de Plagas Murcia y la aplicación municipal Tu Murcia y de los grupos de WhatsApp vecinales.

"Todos los años hemos tenido ratas", señalan desde la asociación vecinal del barrio a La Opinión, pues se trata de una zona de huerta con acequias. Pero "este año salen de día y todo. Están corriendo por las aceras de buena mañana y en el jardín se suben a las palmeras", agregaron.

También en la plaza de Santa María de Gracia, una zona de jardines interiores, las ratas "anidan en las palmeras y bajo las moreras", pero "los operarios municipales dicen que es privado y no entran", indicaron desde la asociación.

A este respecto, matizaron que, aunque estos jardines interiores son públicos, algunos vecinos han hecho jardines o han agrandado las terrazas, y en la zona se acumulan enseres y cajas de negocios cercanos.

Y este es precisamente uno de los motivos a los que los vecinos achacan el aumento de roedores en el barrio. "Este año en esa zona hay muchos colchones y muebles, y eso hace de refugio para las ratas", señalaron. A ello, además, se suma que "los contenedores no se soterran", y los restos de comida también contribuyen a traer a los roedores a Santa María de Gracia.

A pesar de que los residentes del barrio llevan avisando de la plaga a través de la app municipal Tu Murcia desde julio, el pasado 20 de agosto la asociación vecinal envió un escrito dirigido a la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en el que se expone que, "desde hace varias semanas, se están viendo ratas en distintos puntos del barrio de Santa María de Gracia, tanto de día como de noche incluso a veces se suben a los primeros pisos", relata el documento, al que ha tenido acceso este diario, en el que piden que se actúe antes de que la situación se convierta en un problema de salud pública.

En el escrito, la asociación recuerda los avisos ciudadanos a través de Plagas Murcia y la app Tu Murcia y pide al Ayuntamiento que "ponga los medios necesarios para que, cuanto antes, se solucione este problema que afecta a gran parte del vecindario", pues "las zonas donde se suelen ver son: la plaza de Santa María de Gracia; el jardín pequeño que hay frente a los contenedores; calle Pantano de Camarillas y las colindantes al jardín central; calle Antonio Machado; Plaza Bohemia; calle Ortega y Gasset; calle Miguel de Unamuno e interior del patio del Instituto Infante Don Juan Manuel, entre otras", enumera el documento.

Otros focos

Aunque Santa María de Gracia no es el único punto del municipio en el que se han registrado quejas por ratas. También en Los Rectores, en la pedanía de El Puntal, se han captado a estos roedores en cámara en "solares y jardines abandonados", imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales y atrajeron a más vecinos del municipio, que compartieron otros puntos de la ciudad y las pedanías en los que se han avistado a estos roedores.

"También hay muchas en el barrio de El Infante, en los institutos. Salen por la noche por las verjas", lamenta una usuaria. "Pues la de ratas que se ven en Vistabella saliendo del río", comenta otro vecino del municipio.

Nuevas revisiones programadas

En respuesta, desde el Ayuntamiento de Murcia indicaron que se realizan de forma continuada "actuaciones preventivas de control de roedores en todo el municipio, como el barrio de Santa María de Gracia. De hecho, el último tratamiento programado integral en el subsuelo de todo el barrio se llevó a cabo durante la semana del 22 al 26 de junio y, posteriormente, se han reforzado las labores de control en alcantarillado, registros, zonas ajardinadas, parterres e imbornales, así como las inspecciones de seguimiento".

Además, desde el mes de julio los operarios municipales "han atendido varias incidencias comunicadas por vecinos a través de los canales municipales habilitados, actuando dentro de los plazos establecidos en un máximo de 48 horas desde la recepción de cada aviso. En concreto, las actuaciones incluyen la localización de posibles focos de actividad, la aplicación de tratamientos específicos de desratización y la colocación y revisión de dispositivos de control", detallaron.

El Consistorio también agregó que durante las últimas semanas "se ha llevado a cabo una actuación exhaustiva en distintos puntos del barrio, reforzando especialmente los tratamientos en el subsuelo y en las zonas ajardinadas".

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Por último, indicaron que "el Ayuntamiento continúa monitorizando la situación de forma permanente y tiene programadas nuevas revisiones de las áreas tratadas para comprobar la eficacia de las medidas aplicadas y seguir garantizando la salubridad y el buen estado de los espacios públicos de Santa María de Gracia".