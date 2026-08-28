El PSOE reclama un centro de mayores en el barrio murciano de San Antolín

El PSOE pide la construcción de un centro municipal de mayores en San Antolín para dar respuesta a una "reivindicación histórica" de los vecinos del barrio murciano y evitar que tengan que desplazarse a otras zonas del municipio para realizar actividades.

"Las personas mayores de San Antolín tienen derecho a contar con servicios públicos de proximidad y con un espacio propio en el que mantenerse activas, relacionarse y participar en la vida del barrio", defendió la edil del PSOE Regina Sarría, quien llevará esta propuesta al próximo pleno municipal.

El objetivo de esta moción es que inicien cuanto antes los trámites previos al proyecto y que la inversión necesaria para ejecutarlo quede contemplada en el próximo presupuesto municipal, con una partida económica específica para la redacción del proyecto y el comienzo de las obras.

La iniciativa del PSOE plantea, además, que el proyecto se elabore a través de un proceso participativo con la Junta Municipal Centro-Oeste, las asociaciones vecinales, las entidades sociales y los colectivos de personas mayores.

"Inversión en salud"

La concejala del PSOE también recordó que San Antolín, pese a ser uno de los barrios históricos de Murcia y contar con más de 5.300 habitantes, no dispone de un centro destinado específicamente a las personas mayores.

Esta situación "obliga a numerosos vecinos y vecinas de edad avanzada a desplazarse a otros barrios para participar en actividades y acceder a servicios municipales, lo que perjudica sobre todo a quienes tienen problemas de movilidad o menos recursos, al dificultar su participación en propuestas culturales, deportivas, formativas y de convivencia", señalaron los socialistas.

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Asimismo, la concejala socialista explicó que el futuro centro permitiría desarrollar programas de alfabetización digital, ejercicio físico adaptado, actividades culturales e intergeneracionales, apoyo emocional y prevención de la dependencia, además de ofrecer un espacio estable de encuentro y convivencia. "Este centro no sería solo un edificio, sino una inversión en salud, autonomía, bienestar y cohesión social", concluyó Sarría.