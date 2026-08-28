El Majal Blanco se libra del combustible que aviva los incendios forestales

El parque forestal del Majal Blanco se libra del combustible forestal con el objetivo de prevenir incendios, sobre todo, en zonas residenciales situadas junto al monte como es el caso de la urbanización de Torreguil, en la pedanía de Sangonera la Verde.

El Ayuntamiento de Murcia aprobó en la reunión de Junta de Gobierno local celebrada este viernes un proyecto de silvicultura preventiva, iniciativa destinada a reducir la masa vegetal y el combustible forestal que avivan los fuegos.

La primera fase del proyecto contará con una inversión de 100.000 euros y permitirá intervenir en más de 22 hectáreas consideradas prioritarias, aunque, junto con las dos etapas posteriores de las que se compone esta actuación, se actuará sobre una superficie total de 60 hectáreas.

Actuaciones

A través de este proyecto, se aplicarán criterios de selvicultura adaptativa destinados a reducir la densidad de la vegetación y la cantidad de combustible forestal disponible, dificultando así la propagación del fuego.

Entre las intervenciones previstas, se incluyen clareos, podas selectivas, desbroces y retirada de restos vegetales con maquinaria especializada. Todos estos restos serán posteriormente astillados y triturados para evitar su acumulación en el monte.

Además, se llevarán a cabo actuaciones de control del combustible en cauces y se crearán, o bien reforzarán, fajas auxiliares de protección -franjas de terreno limpias de vegetación, similares a los cortafuegos- en el entorno de viviendas y viales.

Beneficios ambientales y sociales

El Ayuntamiento resalta que, además de reforzar la prevención de incendios, los tratamientos forestales mejorarán la salud y la resiliencia de los ecosistemas del Majal Blanco, pues la reducción de una densidad excesiva de vegetación disminuye también la competencia por el agua, la luz y los nutrientes, y favorece así "unas masas forestales más equilibradas y resistentes".

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Las actuaciones contribuirán también a proteger el suelo frente a la erosión, aumentar la retención hídrica, mejorar la captación de dióxido de carbono y fomentar la biodiversidad.