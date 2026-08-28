La Ermita del Salitre en Murcia abrirá sus puertas a inicios de 2027 tras medio siglo cerrada

La Ermita del Salitre volverá a abrir sus puertas a inicios del próximo año y albergará el centro de interpretación de los Auroros de la Huerta -hermandades religiosas que, desde hace siglos, cantan al alba plegarias religiosas para alabar a la Virgen María-.

Tras permanecer cerrada durante más de cincuenta años, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento adjudicó este viernes el contrato de obras para la rehabilitación de la única de las 28 capillas del Vía Crucis que se conserva en la ciudad de Murcia, en concreto, entre las calles Acisclo Díaz y Pasos de Santiago.

El acuerdo queda en manos de la empresa Patrimonio Inteligente S.L. que, con un presupuesto que roza los 307.000 euros, dispone ahora de un plazo de seis meses para ejecutar los trabajos de restauración, según determinó la mesa de contratación en la reunión mantenida el pasado lunes.

Protección

Del proyecto, destaca la restauración de las pinturas murales al temple realizadas en 1952 por el artista murciano Manuel Muñoz Barberán, así como la recuperación de la cruz y la veleta originales en el remate de la cúpula.

Aunque los trabajos, coordinados con el Centro Municipal de Arqueología, se centrarán también en la consolidación estructural de los muros de carga, la reparación de la estructura de las cubiertas, el tratamiento de la piedra erosionada de cantería de la fachada y la reposición de tejas esmaltadas, respetando la protección de la que goza el inmueble, que cuenta con el grado 1 dentro del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHM).

El proyecto resolverá también las exigencias de habitabilidad, seguridad y accesibilidad, pues se garantizará que el acceso principal y el lateral norte permitan el paso a personas con discapacidad.

Además, se instalarán sistemas eléctricos con los que se dotará a la capilla de iluminación monumental exterior, iluminación ambiental y museística interior.

Remodelación del entorno

Otro de los puntos a resaltar de esta iniciativa es que no se centra únicamente en la ermita, pues se actuará en el entorno inmediato para rebajar la acera que actualmente oculta parte de la base de los muros.

La actuación rebajará las aceras del entorno para desterrar la base de los muros de la capilla

Esta intervención exterior incluirá una nueva pavimentación, la revisión y adecuación de los imbornales y de la red enterrada de recogida de aguas pluviales, trabajos que afectan a una zona situada sobre la Acequia Mayor Aljufía que cuenta con protección de grado de Bien de Interés Cultural (BIC).

Uso cultural

Una vez finalizadas las obras de rehabilitación, la Concejalía de Cultura e Identidad adscribirá el inmueble como equipamiento público de uso cultural integrado en el marco del proyecto 'Murcia Barroca' y vinculado directamente al Museo de la Ciudad.

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El destino de la Ermita del Salitre será albergar el centro de interpretación de los Auroros de la Huerta de Murcia, con el objetivo de que la capilla sea "el punto de encuentro, interpretación y difusión de estos tradicionales cantos devocionales, devolviendo así a este enclave histórico su paisaje sonoro tradicional y su función identitaria original", destacan desde el Ayuntamiento.