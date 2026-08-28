Un barrio convertido en aparcamiento durante la Feria de Murcia

Los vecinos de La Purísima Barriomar lamentan, un año más, que el barrio se convierta en una suerte de aparcamiento disuasorio durante la Feria de Septiembre de Murcia, situación que este año tildan de "especialmente preocupante" porque se están desarrollando las obras del futuro Parque Alcalde José Ballesta.

"Año tras año, cientos de vehículos procedentes de la carretera de Alcantarilla y de la autovía acceden a nuestro entorno y terminan estacionando de manera indebida en espacios que no están habilitados para ello, ocupando aceras, obstaculizando accesos y calzadas, dificultando la movilidad de los vecinos y provocando, en numerosas ocasiones, desperfectos y deterioro en el mobiliario urbano, zonas ajardinadas y arbolado de La Purísima-Barriomar", expone la asociación vecinal en un comunicado.

En el escrito, los vecinos lamentan que esta estampa "se repita año tras año sin que el Ayuntamiento de Murcia adopte las medidas necesarias para prevenirla y controlarla" y advierten que este 2026 "la situación es especialmente preocupante", pues se están ejecutando las obras del futuro Parque Alcalde José Ballesta.

"Tememos que la falta de vigilancia y control durante los días de Feria pueda favorecer la entrada y estacionamiento de vehículos en la parcela actualmente en obras, situación que ya hemos visto en otras ocasiones facilitada por la presencia de personas que se desplazan a la zona para ejercer como aparcacoches no autorizados", explican desde la asociación y señalan que "la entrada indiscriminada de vehículos en un espacio en obras podría ocasionar desperfectos, daños en las instalaciones ejecutadas y problemas de seguridad, además de comprometer un proyecto que consideramos estratégico para el futuro de nuestro barrio".

Por todo ello, desde la asociación vecinal La Purísima-Barriomar reclaman al Ayuntamiento que garantice que aceras, accesos, calzadas y demás infraestructuras viarias y peatonales permanezcan libres y accesibles durante la celebración de la Feria a través de medidas como la puesta en marcha de un dispositivo especial de Policía Local durante el desarrollo de los festejos.

Además, piden la protección específica del entorno del Parque José Ballesta y que no se habilite ningún aparcamiento provisional en el entorno del barrio que carezca de control y vigilancia municipal efectivos, y que cualquier medida de este tipo sea previamente comunicada y consensuada con los vecinos y con la Junta Municipal.

Y, "de manera especialmente firme, nos oponemos frontalmente a la utilización como aparcamiento del espacio situado bajo la A-30 destinado al proyecto vecinal 'Vida bajo la Autovía", indican los vecinos en el escrito en el que rememoran este proyecto vecinal "largamente reivindicado" y recuerdan que el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria por unanimidad el cierre definitivo de este aparcamiento alegal.

"No entenderíamos, por tanto, que ahora se pretendiera recuperar de manera puntual este uso con motivo de la Feria, ni que se utilizara como solución provisional aquello que el propio Ayuntamiento acordó cerrar definitivamente", indicaron a este respecto.

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"No estamos en contra de la Feria de Septiembre ni de que Murcia disfrute de sus fiestas. Lo que reclamamos es que su celebración se realice con planificación, seguridad y respeto hacia todos los barrios afectados. La Purísima-Barriomar no puede volver a convertirse en un aparcamiento improvisado durante la Feria", concluyeron desde la asociación vecinal.