El plan del PSOE para hacer Murcia más verde: solo uno de cada diez vecinos puede ver un árbol desde su casa

Que cada vecino del municipio de Murcia tenga un parque o zona verde a menos de 300 metros de su casa. Esta es una de las medidas del plan Murcia 3-30-300 que propone el PSOE para aumentar la presencia de árboles y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Esta propuesta se basa en una regla de planificación urbana que plantea que cada persona pueda ver, al menos, tres árboles desde su vivienda, que los barrios alcancen un 30 por ciento de cobertura vegetal y que exista un parque o una zona verde de calidad a menos de 300 metros de cada casa.

"No es ningún capricho. Se trata de hacer un municipio más habitable y saludable, que cuide la salud física y mental y que resista mejor el calor y las altas temperaturas que tenemos cada vez con más frecuencia", explicó el portavoz socialista, Ginés Ruiz.

A la cola en Europa

El plan municipal Murcia 3-30-300 que el PSOE pone sobre la mesa contempla también la creación de corredores verdes a través de la plantación de miles de árboles adaptados al clima murciano.

"Tan importante como plantar árboles es elegirlos bien, plantarlos cuando toca, gestionarlos adecuadamente y mantenerlos. No se trata de hacer actuaciones de cara a la galería, sino de desarrollar una estrategia de arbolado con criterios técnicos que garantice que esos árboles crezcan, den sombra y mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas durante décadas", defendió Ginés Ruiz.

"Gastarse más de un millón de euros en flores de temporada que duran quince días no arregla este problema", expuso Ruiz Maciá

Sin embargo, el portavoz del PSOE señaló Murcia se encuentra muy lejos de cumplir estos objetivos, pues "solo uno de cada diez murcianos puede ver un árbol desde su casa, lo que sitúa a Murcia a la cola en el cumplimiento de la regla 3-30-300, y así lo dice un informe impulsado por Bruselas", expuso Ruiz.

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En este contexto, el portavoz del PSOE contrapuso esta propuesta frente al gasto en flor de temporada del Gobierno local. "Gastarse más de un millón de euros en flores de temporada que duran quince días no arregla este problema. Lo que el municipio necesita son inversiones duraderas, árboles que crezcan, den sombra y mejoren nuestros barrios y pedanías durante décadas", señaló.