Un laboratorio vivo para proteger los árboles de Murcia

El Jardín de Floridablanca, en el barrio murciano de El Carmen, se convierte en un laboratorio urbano en el que se probarán soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la conservación y gestión de los árboles que pueblan el municipio.

"Queremos que nuestros árboles tengan una historia clínica, que podamos conocer cómo han respondido al calor, a una sequía, al riego o a un episodio extremo y que esos datos nos ayuden a tomar mejores decisiones. Floridablanca será nuestro banco de pruebas, lo que funcione aquí queremos trasladarlo progresivamente a otros parques y jardines de Murcia", explicó el edil de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, este jueves durante la presentación del proyecto llamado 'Garden Living Lab'.

En el marco de este proyecto, se han desplegado sensores por el Jardín de Floridablanca para captar datos que quedarán integrados en la plataforma municipal MiMurcia, desde donde los técnicos municipales podrán consultarlos y analizarlos de forma centralizada.

El objetivo de esta recopilación de datos es generar una suerte de historial que permita estudiar la relación entre las condiciones ambientales, el suelo, el riego y la evolución de los ejemplares. Aunque este es solo el paso previo al desarrollo, mediante inteligencia artificial, de modelos predictivos que ayuden a detectar patrones y anticipar situaciones de riesgo. Además, se plantea la creación de un gemelo digital del espacio.

Además, este espacio estará abierto a la colaboración con empresas, universidades y centros de investigación, que podrán utilizarlo para probar y validar soluciones tecnológicas en un entorno urbano real.

Técnicos municipales consultan los datos obtenidos en el Jardín de Floridablanca. / A.M.

Trabajo previo

Desde el Ayuntamiento resaltan que el Jardín de Floridablanca ya cuenta con una experiencia previa en la utilización de tecnología para monitorizar su arbolado, ya que en 2017 y 2018 se desplegaron sistemas de sensorización para comenzar a conocer el comportamiento de los árboles.

Con estos antecedentes, la puesta en marcha de este 'Garden Living Lab' supone ahora una evolución del trabajo realizado en 2017 y 2018 y "convierte el jardín en un banco de pruebas tecnológico, donde se podrán medir y validar nuevas soluciones antes de plantear su extensión a otros espacios verdes del municipio", detallaron desde el Consistorio.

Además, desde el Ayuntamiento indican que la elección de Floridablanca "responde a las características singulares del jardín". "Considerado el primer jardín público de España, sus orígenes se remontan a una pequeña alameda documentada ya en 1634. En 1786 comenzó su transformación en un espacio abierto a los ciudadanos y, durante el siglo XIX, incorporó nuevas especies y una importante actividad de experimentación botánica. Hacia 1890 llegaron los grandes ficus australianos que hoy forman parte inseparable de su paisaje", narra el equipo de Gobierno local en un comunicado.

Dispositivos

El proyecto arranca con la instalación de dos dendrómetros y tres clinómetros inalámbricos en las ramas de los ficus centenarios. Los dendrómetros registran las variaciones en el diámetro de las ramas, mientras que los clinómetros monitorizan su inclinación y posición, para generar un histórico de su comportamiento.

El sistema incorpora, además, sensores en el suelo que miden parámetros como el oxígeno, la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica. Esta información permite conocer mejor las condiciones en las que se desarrolla el sistema radicular y estudiar cómo optimizar la gestión del riego y el uso del agua.

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Todos los dispositivos transmiten la información mediante tecnología LoRaWAN, un sistema de comunicaciones de bajo consumo, y funcionan de forma autónoma mediante batería y panel solar.