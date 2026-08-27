La bandera de Ceuta ondeará en Murcia el 2 de septiembre en apoyo a la ciudad autónoma

El Ayuntamiento de Murcia ha convocado este jueves a todos los murcianos a participar el próximo miércoles, 2 de septiembre, en la concentración 'Murcia con Ceuta', que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Glorieta de España, ante la Casa Consistorial, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.

Como símbolo de este apoyo, enmarcado en la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias a los ayuntamientos de toda España, la bandera de Ceuta ondeará durante toda la jornada del 2 de septiembre junto a la de España en la Glorieta, "haciendo visible en el corazón de Murcia la cercanía de los murcianos con la Ciudad Autónoma y su plena pertenencia a España", según ha informado el consistorio.

La iniciativa da continuidad a las distintas muestras de apoyo expresadas durante las últimas semanas por el Ayuntamiento de Murcia. El Gobierno municipal ya manifestó públicamente, mediante una declaración institucional, su solidaridad, cercanía y apoyo a Ceuta y a los ceutíes, reafirmando que "Ceuta forma parte plena e indiscutible de España" y defendiendo que ninguna ciudad española debe afrontar en solitario una situación que desborda sus capacidades ordinarias.

Ese apoyo fue trasladado igualmente por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, mediante una carta en la que expresó la cercanía y solidaridad de los murcianos con Ceuta.

La convocatoria del 2 de septiembre coincide además con la realizada por la FEMP, que ha llamado a los 8.132 ayuntamientos españoles a celebrar concentraciones a las 20:00 horas ante las puertas de los consistorios con motivo del Día de Ceuta y como muestra de solidaridad y apoyo a los ceutíes.

La alcaldesa de Murcia ha animado a todos los murcianos a participar en la concentración y ha señalado que "Ceuta es una ciudad tan española como Murcia. Lo que sucede en Ceuta nos concierne a todos los españoles, y los ceutíes tienen que sentir que no están solos, que cuentan con el afecto, la solidaridad y el respaldo de Murcia y de toda España".