Más de 800 agentes velarán por la seguridad durante la Feria de Septiembre de Murcia

Murcia celebra la Feria de Septiembre del 3 al 15 de septiembre, jornadas en las que se movilizarán a más de 800 agentes para velar por la seguridad de la ciudadanía durante los festejos. El dispositivo especial de seguridad que se pondrá en marcha la próxima semana quedó definido este jueves en la reunión de la junta local de seguridad, presidida por el concejal del área, Fulgencio Perona.

Uno de los escenarios más populares de los festejos es el recinto ferial de La Fica, donde, además de atracciones y puestos de comida, habrá 13 policías coordinados por 2 mandos se encargarán de patrullar constantemente todo el perímetro.

Habrá oficinas móviles de atención al ciudadano en La Fica y los Huertos del Malecón

Además, en el recinto se instalará una oficina móvil de atención al ciudadano (O.A.C), donde los usuarios podrán recibir atención personalizada. Y también se instalará otra O.A.C. en los Huertos del Malecón.

En cuanto a los puntos violeta, el Ayuntamiento indica que se instalarán "en diferentes espacios para prevenir y atender posibles situaciones de violencia de género, ofreciendo información, orientación y apoyo a quienes lo necesiten".

Jornadas y eventos destacados

Los operativos y la cantidad de efectivos desplegados se adaptan a las jornadas y actos destacados de la programación festiva. Así, mientras que durante la bajada de la Virgen de la Fuensanta el dispositivo ascenderá hasta los 75 agentes, en la Romería de la Virgen se llevará a cabo un plan de seguridad integral, que contempla 320 policías, 16 bomberos y 8 efectivos de Protección Civil.

Durante los pasacalles de Moros y Cristianos que se desarrollarán los días 7, 8 y 10 de septiembre, así como en la inauguración del campamento festero, habrá entre 15 y 17 agentes de policía desplegados en la ciudad, número que asciende a 70 el día 12, durante el Gran Desfile de Moros y Cristianos.

El día de la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta, 13 de septiembre, serán 25 los policías que velen por la seguridad de los asistentes, y al día siguiente, durante el desfile de entrada triunfal del Rey Alfonso y el posterior pasacalles hacia el campamento medieval, serán 26 agentes. Otra de las citas destacadas será el 14 de septiembre, cuando se desarrolle el desfile Huertano de la Federación de Peñas con la presencia de 13 policías.

Otros efectivos

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) activará un plan especial con el despliegue de 82 profesionales (1 sargento, 10 cabos, 48 bomberos y 23 conductores) y 23 vehículos.

Los bomberos estarán presentes, sobre todo, en eventos con castillos de fuegos artificiales, así como en eventos multitudinarios como son el Pasacalles Pregonero y Festero, el Desfile de Moros y Cristianos y, de forma destacada, en la Romería de la Fuensanta, con un 1 sargento, 2 cabos, 10 bomberos y 3 conductores.

Por otro lado, Protección Civil movilizará un total de 36 agentes y 13 técnicos y realizará 70 servicios de voluntariado durante la Feria. En el caso de la Romería de la Fuensanta, se llevarán a cabo 13 de estos servicios, coordinados por 3 técnicos y 5 agentes.

Además, se hará uso del dron DJI Matrice 4T que permitirá detectar, identificar y geolocalizar puntos de interés como focos térmicos, vehículos o personas, con un alcance de hasta 1.800 metros.

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Por último, Cruz Roja desplegará a 60 voluntarios coordinados con Protección Civil, que se dividirán en las diferentes jornadas de la Feria de Septiembre para ofrecer un servicio básico para todos los murcianos y visitantes