Emergencias
Siete trabajadores afectados por inhalación de gas en las obras de la avenida Miguel Induráin en Murcia
Uno de ellos quedó inconsciente y otros, al intentar rescatarlo, también
Siete trabajadores de las obras que se están realizando desde hace meses en el colector de la Avenida Miguel Induráin, en Murcia, han resultado heridos este miércoles por la mañana por inhalación de gas.
El 112 recibía, a las 08:07 horas, un aviso de que una persona había quedado inconsciente en un tubo y de que otras personas también, al intentar rescatarlo, todos afectados por la inhalación de gas.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y tres ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Los sanitarios han atendido a siete personas, varones de entre 38 y 71 años de edad, que han sido estabilizados y trasladados a los hospitales Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía.
El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
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