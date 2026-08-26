Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patera en CartagenaFeria de MurciaFiestas ilegales MazarrónObras AVE LorcaMuere exalcalde Murcia
instagramlinkedin

Patrimonio

Un plan especial para proteger la centenaria Casa Colorá y potenciar el desarrollo industrial de Alquerías

La ordenación prevista para la zona incluyía una vía que discurre por el inmueble, que cuenta con protección como Bien Catalogado

La Casa Colorá, también conocida como Casa de los Robles, en la pedanía murciana de Alquerías.

La Casa Colorá, también conocida como Casa de los Robles, en la pedanía murciana de Alquerías. / A.M.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Judit López Picazo

Judit López Picazo

Una herramienta urbanística permite garantizar la conservación de la centenaria Casa Colorá, ligada al cultivo de moreras para la cría del gusano de seda, a la vez que permite potenciar el desarrollo industrial de la pedanía murciana de Alquerías, junto a la carretera regional MU-304.

El Ayuntamiento de Murcia ya ha tramitado el plan especial de reordenación urbana de una zona industrial de Alquerías (UM-562) con el objetivo de adaptar el planeamiento previsto en la zona a la protección con la que cuenta el inmueble desde abril de 2024, cuando la Consejería de Cultura le otorgó la catalogación como Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Región.

La ordenación prevista para esta zona industrial de Alquerías era "incompatible con la conservación de la Casa Colorá", explicaron desde el Ayuntamiento, pues parte del inmueble resultaba afectada por el trazado de un vial público y por la distribución que el proyecto de reparcelación hace de los espacios dotacionales -destinados a albergar mobiliario urbano, zonas verdes y servicios públicos-.

Noticias relacionadas

"Con esta actuación para la conservación de la Casa Colorá se compatibiliza el desarrollo económico y urbanístico en el municipio con la protección de aquellos elementos que forman parte de la historia e identidad de nuestras pedanías", resaltó Antonio Navarro, responsable de la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta que ha promovido este plan especial que reordena el espacio público y reubica los elementos que afectaban a la Casa Colorá.

Historia de la Casa Colorá

La Casa Colorá, también conocida como Casa de los Robles, es una histórica casa de labranza construida entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

El inmueble "destaca por su valor arquitectónico y etnográfico, ligado a la actividad agrícola tradicional de la huerta murciana, especialmente al cultivo de moreras y a la cría del gusano de seda", relata el Ayuntamiento en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
  2. En directo: CD Cotillas-Real Murcia, final de la Copa Federación
  3. Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
  4. Mata a su amigo de un tiro en una discusión en Alhama de Murcia y escapa
  5. En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
  6. La Guardia Civil, desesperada: 'No pudimos ni intentar interceptar la patera que arribó a la Cala del Barco
  7. La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo
  8. Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje

El murciano 'Superpaco', la primera persona con parálisis cerebral en coronar la cima del Mulhacén

El murciano 'Superpaco', la primera persona con parálisis cerebral en coronar la cima del Mulhacén

Un plan especial para proteger la centenaria Casa Colorá y potenciar el desarrollo industrial de Alquerías

Un plan especial para proteger la centenaria Casa Colorá y potenciar el desarrollo industrial de Alquerías

Siete trabajadores afectados por inhalación de gas en las obras de la avenida Miguel Induráin en Murcia

Siete trabajadores afectados por inhalación de gas en las obras de la avenida Miguel Induráin en Murcia

Inyección de 1,2 millones para la reconversión bioclimática del IES Beniaján, en Murcia

Inyección de 1,2 millones para la reconversión bioclimática del IES Beniaján, en Murcia

La gran noria panorámica de 30 metros regresa a Murcia: todo lo que necesitas saber de cara a la Feria de Septiembre

La gran noria panorámica de 30 metros regresa a Murcia: todo lo que necesitas saber de cara a la Feria de Septiembre

Tres días de luto oficial en Murcia por la muerte del exalcalde Antonio Bódalo

Tres días de luto oficial en Murcia por la muerte del exalcalde Antonio Bódalo

Solo queda poco más de un mes para que acaben las visitas nocturnas a la Catedral de Murcia

Solo queda poco más de un mes para que acaben las visitas nocturnas a la Catedral de Murcia

Los niños de uno a tres años podrán cursar inglés este curso en Murcia y pedanías

Los niños de uno a tres años podrán cursar inglés este curso en Murcia y pedanías
Tracking Pixel Contents