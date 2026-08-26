Un plan especial para proteger la centenaria Casa Colorá y potenciar el desarrollo industrial de Alquerías

Una herramienta urbanística permite garantizar la conservación de la centenaria Casa Colorá, ligada al cultivo de moreras para la cría del gusano de seda, a la vez que permite potenciar el desarrollo industrial de la pedanía murciana de Alquerías, junto a la carretera regional MU-304.

El Ayuntamiento de Murcia ya ha tramitado el plan especial de reordenación urbana de una zona industrial de Alquerías (UM-562) con el objetivo de adaptar el planeamiento previsto en la zona a la protección con la que cuenta el inmueble desde abril de 2024, cuando la Consejería de Cultura le otorgó la catalogación como Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Región.

La ordenación prevista para esta zona industrial de Alquerías era "incompatible con la conservación de la Casa Colorá", explicaron desde el Ayuntamiento, pues parte del inmueble resultaba afectada por el trazado de un vial público y por la distribución que el proyecto de reparcelación hace de los espacios dotacionales -destinados a albergar mobiliario urbano, zonas verdes y servicios públicos-.

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"Con esta actuación para la conservación de la Casa Colorá se compatibiliza el desarrollo económico y urbanístico en el municipio con la protección de aquellos elementos que forman parte de la historia e identidad de nuestras pedanías", resaltó Antonio Navarro, responsable de la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta que ha promovido este plan especial que reordena el espacio público y reubica los elementos que afectaban a la Casa Colorá.