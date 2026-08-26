Patrimonio
Un plan especial para proteger la centenaria Casa Colorá y potenciar el desarrollo industrial de Alquerías
La ordenación prevista para la zona incluyía una vía que discurre por el inmueble, que cuenta con protección como Bien Catalogado
Una herramienta urbanística permite garantizar la conservación de la centenaria Casa Colorá, ligada al cultivo de moreras para la cría del gusano de seda, a la vez que permite potenciar el desarrollo industrial de la pedanía murciana de Alquerías, junto a la carretera regional MU-304.
El Ayuntamiento de Murcia ya ha tramitado el plan especial de reordenación urbana de una zona industrial de Alquerías (UM-562) con el objetivo de adaptar el planeamiento previsto en la zona a la protección con la que cuenta el inmueble desde abril de 2024, cuando la Consejería de Cultura le otorgó la catalogación como Bien integrante del Patrimonio Cultural de la Región.
La ordenación prevista para esta zona industrial de Alquerías era "incompatible con la conservación de la Casa Colorá", explicaron desde el Ayuntamiento, pues parte del inmueble resultaba afectada por el trazado de un vial público y por la distribución que el proyecto de reparcelación hace de los espacios dotacionales -destinados a albergar mobiliario urbano, zonas verdes y servicios públicos-.
"Con esta actuación para la conservación de la Casa Colorá se compatibiliza el desarrollo económico y urbanístico en el municipio con la protección de aquellos elementos que forman parte de la historia e identidad de nuestras pedanías", resaltó Antonio Navarro, responsable de la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta que ha promovido este plan especial que reordena el espacio público y reubica los elementos que afectaban a la Casa Colorá.
Historia de la Casa Colorá
La Casa Colorá, también conocida como Casa de los Robles, es una histórica casa de labranza construida entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
El inmueble "destaca por su valor arquitectónico y etnográfico, ligado a la actividad agrícola tradicional de la huerta murciana, especialmente al cultivo de moreras y a la cría del gusano de seda", relata el Ayuntamiento en un comunicado.
- La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
- En directo: CD Cotillas-Real Murcia, final de la Copa Federación
- Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
- Mata a su amigo de un tiro en una discusión en Alhama de Murcia y escapa
- En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
- La Guardia Civil, desesperada: 'No pudimos ni intentar interceptar la patera que arribó a la Cala del Barco
- La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo
- Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje