El murciano 'Superpaco', la primera persona con parálisis cerebral en coronar la cima del Mulhacén

El deportista murciano 'Superpaco' se convirtió en la primera persona con parálisis cerebral en coronar la cima del Mulhacén el pasado 29 de julio. Tras participar en numerosas carreras, quiso ir 'un paso' más allá y alcanzar el hito por el que este miércoles le ha reconocido el Ayuntamiento de Murcia.

El Pico Mulhacén, el más alto de la Península Ibérica, se encuentra en Sierra Nevada y se eleva a 3.479 metros de altitud. Y Paco, que tiene parálisis cerebral con afectación motora en las piernas y un grado de discapacidad del 60 por ciento, logró coronar su cima a lo largo de un recorrido de casi tres kilómetros y medio de ascensión exigente.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, señaló que "Paco nos enseña que las grandes metas no se alcanzan de golpe. Se alcanzan paso a paso. Con esfuerzo, con disciplina y teniendo el valor de continuar cuando el camino se vuelve más difícil".

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"Paco Pérez realizó la ascensión al Pico Mulhacén a pie, lo hizo acompañado de su equipo y con el objetivo de dar visibilidad al deporte inclusivo y a las posibilidades de las personas con discapacidad", detalló el Ayuntamiento de Murcia, que con este reconocimiento pretende "poner en valor el ejemplo de 'SúperPaco' como referente de superación y como muestra de que el deporte puede ser una herramienta para avanzar hacia una sociedad más inclusiva".