Muere el exalcalde de Murcia Antonio Bódalo

Antonio Bódalo Santoyo, alcalde socialista de Murcia entre 1983 y 1987, consejero del Gobierno regional entre 1991 y 1993 y catedrático de la Universidad de Murcia (UMU), ha fallecido este miércoles a los 86 años de edad.

Químico, profesor universitario y miembro del PSRM-PSOE, nació en la localidad albaceteña de Nerpio pero se trasladó de joven a la Región, en concreto a Caravaca de la Cruz, donde estudió Bachiller, antes de ejercer como maestro de escuela en Javalí Nuevo.

Estudió en la Universidad de Murcia y se incorporó a ella posteriormente como profesor y más tarde como catedrático de Ingeniería Química. Su labor de gestión universitaria y en la política es amplia: fue secretario general de la Universidad de Murcia; vicerrector de Investigación; director general de Universidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; alcalde de Murcia entre 1983 y 1987; y consejero de Administración Pública, tanto como la intensidad con la que se dedicó a su materia, publicando artículos, libros y dirigiendo tesis.

La actual alcaldesa del municipio, Rebeca Pérez, se ha despedido de Bódalo con un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales. "Dedicó su vida al servicio público y siguió sirviendo a su Ayuntamiento hasta el final. Gracias, alcalde. Murcia siempre te recordará", ha escrito.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz, ha trasladado el pésame del PSOE de Murcia a su familia, amigos y allegados, así como a toda la comunidad universitaria, y ha puesto en valor la huella que deja Bódalo en la ciudad.

"Hoy Murcia despide a un servidor público ejemplar, una persona que dedicó buena parte de su vida a mejorar nuestro municipio y a contribuir al progreso de la sociedad desde la política, la universidad y la ciencia. Antonio Bódalo deja un legado de compromiso, rigor y vocación de servicio que permanecerá en la memoria de nuestra ciudad", ha afirmado Ruiz.

En un comunicado, el portavoz socialista ha destacado que la figura de Antonio Bódalo representa "una forma de entender la política basada en el servicio a la ciudadanía, compatible con una destacada carrera académica e investigadora".

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"Su etapa como alcalde y su posterior trayectoria institucional y universitaria reflejan una vida entregada al interés general. Desde el PSOE queremos reconocer su contribución a Murcia y expresar nuestro más sincero cariño a quienes hoy sienten su pérdida", ha concluido Ruiz.