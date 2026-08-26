Inyección de 1,2 millones para la reconversión bioclimática del IES Beniaján, en Murcia

El IES Beniaján está en obras con el objetivo de mejorar el confort térmico y la sostenibilidad del centro de cara al nuevo curso escolar.

Con estos trabajos de reconversión bioclimática, que suponen una inversión cercana a los 1,2 millones de euros, se instalarán placas solares fotovoltaicas de autoconsumo. Además, se renovarán cubiertas, carpinterías y acristalamientos, se reforzará el aislamiento térmico y se acometerán mejoras en el sistema de iluminación.

"Cada mejora realizada en un centro educativo es una inversión directa en el bienestar y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que los colegios y espacios educativos del municipio sean cada vez más seguros, accesibles, eficientes y confortables para toda la comunidad educativa", destacó la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, quien visitó el centro este miércoles junto al consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín.

Inversión global en la pedanía

Desde el Ayuntamiento destacan que "Beniaján constituye uno de los principales núcleos educativos del municipio, con una red formada por cinco centros de educación infantil y primaria, una escuela infantil municipal y el IES Beniaján, que atienden a más de 1.400 alumnos en las distintas etapas educativas", y junto a la Comunidad han destinado de forma conjunta más de 1,8 millones de euros en los centros educativos de esta pedanía.

El Consistorio murciano, por su parte, ha llevado a cabo actuaciones de mantenimiento, mejora, accesibilidad y renovación de instalaciones, y también ha creado nuevos espacios de sombra en los diferentes centros educativos de la pedanía.

Entre las actuaciones realizadas, destacan la instalación de una cubierta sobre la pista deportiva del CEIP Nuestra Señora de Fátima de El Bojar y la generación de espacios de sombra en la escuela infantil La Naranja y el CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta.

Además, Beniaján cuenta desde hace poco con la nueva escuela infantil municipal Los Granaos, que amplía la oferta educativa de 0 a 3 años en la pedanía.

Mejoras en el nuevo curso

Asimismo, el Consistorio recuerda el plan de actuaciones en colegios públicos, con el que se desarrollarán un total de 61 actuaciones en 49 centros educativos, de los que 37 se encuentran en pedanías y 12 en el casco urbano.

El impacto de estas mejoras llega a 16.941 alumnos que se beneficiarán de "espacios renovados y mejor preparados para el próximo curso mediante nuevas zonas de sombra, reformas de aseos, mejora de instalaciones deportivas y la adecuación de espacios escolares", indican desde la Glorieta.

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De igual manera, destacan las actuaciones recientemente finalizadas este verano de adecuación de nuevos comedores escolares que ofrecerán servicio a los 500 escolares matriculados en los colegios Ramón Gaya de Puente Tocinos, Francisco Giner de los Ríos de Santiago el Mayor, José Moreno del Barrio del Progreso y Pedro Martínez Chacas de Barqueros, con una inversión global de 409.591 euros.