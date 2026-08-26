La gran noria panorámica de 30 metros regresa a Murcia: todo lo que necesitas saber de cara a la Feria de Septiembre

La gran noria panorámica de 30 metros de altura regresa durante la Feria de Septiembre de Murcia al plano de San Francisco, donde también se instalará un mercadillo artesanal con productos de comerciantes de la Región.

La instalación cuenta con 30 góndolas dotadas de aire acondicionado y estará operativa durante todos los festejos, del 3 al 15 de septiembre, según informó este miércoles el concejal de Cultura e Identidad -y recientemente nombrado portavoz del PP en el Ayuntamiento-, Diego Avilés.

Murcianos y visitantes podrán subir a la noria, que repite por cuarto año en la programación de la Feria, en horario diario de 18:00 horas a 1:00 de la madrugada y los fines de semana, además, abrirá de 12:00 a 14:00 hora.

Precios

Al igual que el año pasado, disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la noria tendrá un coste de 6 euros, aunque habrá un descuento del 50 por ciento el día 7 de septiembre, sobre todo, orientado a facilitar el acceso a colectivos como familias numerosas, detalló Avilés.

Y cabe destacar las personas con discapacidad podrán subir gratis a la noria al enseñar el carnet en taquilla.

"Recomiendo que disfruten del atardecer", indicó Avilés, quien también resaltó que el programa de los festejos acoja actividades tan "bucólicas y bonitas como esta noria panorámica", adjetivos que también engloban otras propuestas festivas, como es el caso del carrusel de 6 metros que se instalará en Glorieta de España y el monumental pórtico que da acceso a los Huertos del Malecón, ambas actualmente en el taller Matiss para estar a punto de cara a los festejos.

Asimismo, el edil recordó que la noria es eléctrica, por lo que no produce ruido ni molestias para los vecinos que viven en el entorno del plano de San Francisco.

Las mejores imágenes del taller artístico Matiss en Murcia / Ayto. de Murcia

Casi media docena de puestos

Además, junto a la noria panorámica se instalará un mercadillo artesanal en el que "murcianos y visitantes podrán encontrar una amplia variedad de productos artesanales y de comercio, desde artículos de diseño y decoración hasta productos elaborados de forma artesanal", detalló, por su parte, Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo.

El mercadillo estará compuesto por casi una decena de casetas de madera con muestras de comerciantes y artesanos de toda la Región de Murcia, y también contará con una zona para tomar cerveza "tranquilamente" mientras se espera a subir a la noria, agregó Pacheco.

Las casetas permanecerán abiertas de lunes a jueves, de 18:00 a 22:00 horas, mientras que los fines de semana abrirá también en horario de mañana, de 11:00 a 14:00 horas, además del horario de tarde, de 18:00 a 22:00 horas.

El objetivo de esta iniciativa es que el comercio, que fue el germen de la Feria de Murcia, tenga más presencia en los festejos actuales, explicó Pacheco, quien también resaltó que todavía permanecen "grandes muestras" de los comercios históricos de Murcia en nuestro callejero, con ejemplos como las calles Platería y Jabonerías.

"Queremos que este espacio vuelva a ser un lugar para pasear, disfrutar en familia y descubrir el talento de nuestros artesanos y comerciantes en un entorno único", concluyó Avilés la presentación de estas propuestas que se suman al programa de actividades de la Feria de Septiembre de Murcia.

Días clave

Las fiestas comenzarán el 3 de septiembre con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia. El desfile recorrerá distintos escenarios clave de la Feria hasta finalizar en la entrada de los Huertos del Malecón, donde tendrá lugar el acto oficial de inauguración de estas nuevas incorporaciones y el inicio de la programación de la Feria 2026.

Al día siguiente, el 4 de septiembre, tendrá lugar la lectura del pregón de la Feria de Murcia.

Asimismo, el 7 de septiembre tendrá lugar el pregón de Moros y Cristianos, a cargo de Encarna Talavera, y la inauguración del tradicional Campamento.

Recinto ferial de La Fica

Otro de los espacios destacados de los festejos es el recinto ferial de La Fica, que acogerá este año 59 atracciones, 24 de adultos y 35 infantiles, entre las que destaca el regreso del Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit.

La Feria de este año también incorpora novedades como nueva atracción infantil llamada Colgadito, y junto a estas incorporaciones estarán los clásicos como la noria y los coches de choque.

Y, al más de medio centenar de atracciones, se suman 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación entre dulce y salado.

Descuentos en atracciones

La feria de atracciones abrirá sus puertas el próximo jueves, 3 de septiembre, y, como ya es tradición, la jornada inaugural contará con una promoción especial de 2x1 en las atracciones para que familias y jóvenes puedan disfrutar desde el primer día de uno de los grandes atractivos de la Feria de Murcia.

También habrá precios reducidos en todas las atracciones infantiles durante el Día del Niño, que se celebra el miércoles 9 de septiembre. Además, este día las atracciones para adultos aplicarán descuentos especiales hasta las 22:00 horas.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es que de lunes a jueves en horario de 18 a 21 horas se adaptará el recinto para personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y de aquellas con sensibilidad sensorial, por lo que esta edición de la Feria de Septiembre se erige como "la más inclusiva de su historia", destacan desde el Consistorio.

Además, se celebrará, al igual que el año pasado, el Día TEA, que tendrá lugar el martes 8 de septiembre. Durante esa jornada, las atracciones adaptarán su funcionamiento al reducir al máximo los estímulos sonoros para facilitar el disfrute de las personas con sensibilidad sensorial