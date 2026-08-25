Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis CeutaPatrullera Guardia Civil MurciaAlcaldesa CalasparraVenta de droga San JavierPantanos MurciaCine de verano
instagramlinkedin

Ocio

Solo queda poco más de un mes para que acaben las visitas nocturnas a la Catedral de Murcia

La iniciativa permanecerá abierta hasta el próximo 28 de septiembre

Plaza Belluga, donde se puede admirar la fachada principal de la Catedral de Murcia, joya de la ciudad.

Plaza Belluga, donde se puede admirar la fachada principal de la Catedral de Murcia, joya de la ciudad. / A. L. H.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

La Catedral es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Murcia. Su presencia no solo embellece el entorno, sino que forma parte de la identidad de todos los murcianos y el resto de habitantes de la Región.

Si bien la práctica totalidad de los ciudadanos que pisan esta ciudad con más de 1.200 años de historia conocen la fachada del templo, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de visitarla desde dentro. Por esto, las visitas nocturnas guiadas que se han estado llevando a cabo durante todo el verano son una chance que no se debe desaprovechar.

En este sentido, el Museo Catedralicio inicia su último mes de exposición en la torre de la Catedral. Concretamente, se seguirán celebrando hasta el próximo 28 de septiembre. En otras palabras, solo quedan poco más de cuatro semanas.

La Moncloa destaca la Catedral de Murcia por el #OrgulloBarroco

Fachada de la Catedral de Murcia. / L.O.

Por otra parte, cabe resaltar que la actividad está siendo bastante demandada: esta redacción pudo comprobar a mitad del pasado mes de julio que solo había reservas disponibles a partir de agosto. Por tanto, conviene comprar el pase cuanto antes.

El recorrido comienza a las 21.50 horas en la Plaza de la Cruz y tiene una duración aproximada de una hora y cuarto, según informó la Diócesis de Cartagena.

Los involucrados la describen como una "actividad con la que conocer la historia y el proceso de construcción del campanario" que también ofrece la posibilidad de disfrutar de una preciosa panorámica nocturna de la ciudad.

Durante la visita, los participantes conocerán la construcción y evolución histórica de la torre y accederán a espacios como la Sala de los Secretos, la Capilla de los Conjuros, el balcón y el campanario.

Noticias relacionadas

Las entradas pueden adquirirse previamente a través de la web de la Catedral. El recorrido incluye rampas y un último tramo de escalera de caracol, por lo que desde el Museo Catedralicio recuerdan que no está recomendado para personas con movilidad reducida, problemas cardíacos o claustrofobia, así como para mujeres embarazadas en estado avanzado de gestación. Tampoco está permitido acceder al último tramo del campanario con carritos de bebé.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo: CD Cotillas-Real Murcia, final de la Copa Federación
  2. Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
  3. Mata a su amigo de un tiro en una discusión en Alhama de Murcia y escapa
  4. Los viajes del Imserso para la temporada 2026-2027 ya tienen fecha de apertura de reservas en la Región
  5. En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
  6. La Guardia Civil, desesperada: 'No pudimos ni intentar interceptar la patera que arribó a la Cala del Barco
  7. La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo
  8. Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje

Solo queda poco más de un mes para que acaben las visitas nocturnas a la Catedral de Murcia

Solo queda poco más de un mes para que acaben las visitas nocturnas a la Catedral de Murcia

Los niños de uno a tres años podrán cursar inglés este curso en Murcia y pedanías

Los niños de uno a tres años podrán cursar inglés este curso en Murcia y pedanías

Arrancan los trabajos de asfaltado en Ronda Sur de Murcia

Arrancan los trabajos de asfaltado en Ronda Sur de Murcia

Huye a pie de un control en Murcia tras abandonar una furgoneta robada y acaba detenido

El PSOE pide un servicio de limpieza "estable" en La Alberca: "Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas"

El PSOE pide un servicio de limpieza "estable" en La Alberca: "Los vecinos se han movilizado y han recogido firmas"

Repintado en los entornos de todos los colegios públicos del municipio de Murcia

Repintado en los entornos de todos los colegios públicos del municipio de Murcia

Un holograma de Juan el Pobre da la bienvenida a la ermita enclavada en el corazón de la Sierra de Carrascoy de Murcia

Un holograma de Juan el Pobre da la bienvenida a la ermita enclavada en el corazón de la Sierra de Carrascoy de Murcia

La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo

La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo
Tracking Pixel Contents