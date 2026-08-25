Solo queda poco más de un mes para que acaben las visitas nocturnas a la Catedral de Murcia

La Catedral es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Murcia. Su presencia no solo embellece el entorno, sino que forma parte de la identidad de todos los murcianos y el resto de habitantes de la Región.

Si bien la práctica totalidad de los ciudadanos que pisan esta ciudad con más de 1.200 años de historia conocen la fachada del templo, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de visitarla desde dentro. Por esto, las visitas nocturnas guiadas que se han estado llevando a cabo durante todo el verano son una chance que no se debe desaprovechar.

En este sentido, el Museo Catedralicio inicia su último mes de exposición en la torre de la Catedral. Concretamente, se seguirán celebrando hasta el próximo 28 de septiembre. En otras palabras, solo quedan poco más de cuatro semanas.

Fachada de la Catedral de Murcia. / L.O.

Por otra parte, cabe resaltar que la actividad está siendo bastante demandada: esta redacción pudo comprobar a mitad del pasado mes de julio que solo había reservas disponibles a partir de agosto. Por tanto, conviene comprar el pase cuanto antes.

El recorrido comienza a las 21.50 horas en la Plaza de la Cruz y tiene una duración aproximada de una hora y cuarto, según informó la Diócesis de Cartagena.

Los involucrados la describen como una "actividad con la que conocer la historia y el proceso de construcción del campanario" que también ofrece la posibilidad de disfrutar de una preciosa panorámica nocturna de la ciudad.

Durante la visita, los participantes conocerán la construcción y evolución histórica de la torre y accederán a espacios como la Sala de los Secretos, la Capilla de los Conjuros, el balcón y el campanario.

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Las entradas pueden adquirirse previamente a través de la web de la Catedral. El recorrido incluye rampas y un último tramo de escalera de caracol, por lo que desde el Museo Catedralicio recuerdan que no está recomendado para personas con movilidad reducida, problemas cardíacos o claustrofobia, así como para mujeres embarazadas en estado avanzado de gestación. Tampoco está permitido acceder al último tramo del campanario con carritos de bebé.