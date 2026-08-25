Los niños de uno a tres años podrán cursar inglés este curso en Murcia y pedanías

Las escuelas infantiles públicas del municipio de Murcia incorporan este curso escolar un programa de inglés dirigido a niños de entre uno y tres años. Los siete centros de la red municipal darán servicio a más de 500 menores de entre 4 meses y 3 años a partir del próximo 8 de septiembre, aunque no será hasta el 5 de octubre cuando comiencen las clases del nuevo programa de idiomas.

"La incorporación del inglés representa uno de los avances más importantes de los últimos años en nuestras escuelas infantiles municipales. Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros niños y niñas nuevas oportunidades de aprendizaje desde edades tempranas, siempre a través de una metodología adaptada a su desarrollo y basada en el juego, la experimentación y la participación", indicó la edil de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, sobre esta iniciativa.

El nuevo servicio educativo será impartido por profesionales especializados en aprendizaje temprano de lenguas extranjeras, que compartirán aula con las educadoras de referencia, siguiendo una metodología basada en la exposición natural al idioma, el juego, la música, los cuentos, las canciones, el movimiento y la interacción afectiva con los menores.

Desde el Ayuntamiento señalan que no se trata de aprender vocabulario de memoria, sino de "crear un entorno de inmersión positiva que permita a los menores desarrollar una relación natural con el inglés".

Además, la implantación de este nuevo programa se produce después de la acogida que tuvieron durante el pasado curso distintas actividades de acercamiento al idioma inglés impulsadas por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, como los cuentacuentos en inglés 'Up in the Sky', desarrollados en los siete centros municipales.

Más de 500 plazas

El curso 2026/2027 dará servicio a más de 500 niños y niñas de entre 4 meses y 3 años en los siete centros que integran la red municipal: San Roque y El Lugarico, en El Palmar; la Escuela Infantil de Beniaján; La Ermita, en La Alberca; La Paz, en Murcia; Nuestra Señora de la Fuensanta, en Santiago el Mayor; y Nuestra Señora de los Ángeles, en Sangonera la Verde.

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Y el Consistorio destaca que, en la última encuesta de satisfacción realizada entre las familias de los menores se otorgó al servicio una valoración global de 9,59 sobre 10. Algunos de los elementos más resaltados por los familiares fueron la atención ofrecida por los equipos educativos, la calidad de las actividades, el fomento de la autonomía de los menores, la limpieza y mantenimiento de las instalaciones y los servicios complementarios figuran entre los elementos más destacados por las familias.