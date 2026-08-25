Arrancan los trabajos de asfaltado en Ronda Sur de Murcia

Los trabajos de asfaltado iniciaron este lunes por la noche en la zona sur del municipio de Murcia, en la que ya han culminado las obras de Red Eléctrica para construir una nueva subestación eléctrica.

Además de renovar el asfalto en Ronda Sur, se actuará en la avenida de Los Dolores, donde se recuperará de forma definitiva el tercer carril de circulación en el tramo comprendido entre la rotonda de MediaMarkt y la rotonda de La Azacaya.

La actuación se desarrolla a lo largo de 3,1 kilómetros y se desarrolla en horario nocturno para minimizar las molestias al tráfico. Como indicó el edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, "hemos querido aprovechar agosto y las horas de menor tráfico para concentrar estos trabajos y reducir al máximo las molestias a los conductores. Se trata de una actuación importante en uno de los principales ejes de circunvalación de Murcia y esta planificación nos permite acometerla antes de que la ciudad recupere una mayor actividad con la Feria y el inicio del curso escolar".

La actuación culminará el 1 de septiembre con el pintado de las señales horizontales

Según el calendario de actuaciones previsto, los trabajos de asfaltado terminarán esta misma semana y la actuación culminará con el pintado de las señales horizontales, labores contempladas para los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

Ronda Sur

En Ronda Sur, Red Eléctrica acomete ahora la reposición del firme en el sentido de la vía afectado por la ejecución de su canalización eléctrica, desde el enlace con la autovía hasta la rotonda de MediaMarkt.

Con estos trabajos se completará la renovación del pavimento de Ronda Sur en ambos sentidos, pues el Ayuntamiento ya renovó el pasado mes de junio los 2,1 kilómetros del sentido contrario, desde la rotonda de MediaMarkt hasta el enlace con la autovía en sentido salida de la ciudad.

Y, al igual que ocurrió con la intervención municipal ejecutada en junio, los trabajos actuales se concentran en las horas de menor circulación.

Avenida de Los Dolores

La reposición del firme permitirá, además, recuperar de forma definitiva el tercer carril de circulación de avenida de Los Dolores entre la rotonda de MediaMarkt y la rotonda de La Azacaya, en sentido sur-norte.

El Ayuntamiento inició esta actuación aprovechando la ejecución de la nueva canalización eléctrica, y solicitó a Red Eléctrica que no repusiera el anterior itinerario ciclista conforme avanzaran los trabajos en los tramos afectados. De esta forma, se ha recuperado de forma progresiva la configuración de tres carriles.

Además, estos trabajos los motivaron los estudios técnicos realizados por el Ayuntamiento, en los que se detectaron incrementos superiores al 40 por ciento en la intensidad de tráfico por carril respecto a 2016 y niveles de saturación en las horas punta, lo que llevó al Consistorio a anunciar la recuperación progresiva de capacidad en este eje.

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En este sentido, Muñoz señaló: "Hemos aprovechado la ejecución de esta actuación de Red Eléctrica para avanzar en una mejora que habíamos comprometido y que permitirá recuperar capacidad en una de las principales circunvalaciones de Murcia. El objetivo es favorecer una circulación más fluida por las rondas y evitar que los desplazamientos de paso tengan que realizarse por el centro de la ciudad".