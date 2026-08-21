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Un carrusel de 6 metros se instala junto a la Glorieta durante la Feria de Septiembre de Murcia

El pórtico de los Huertos del Malecón pasa por el taller para regresar a la ciudad durante las celebraciones

Las mejores imágenes del taller artístico Matiss en Murcia

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Las mejores imágenes del taller artístico Matiss en Murcia / Ayto. de Murcia

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

El monumental pórtico que da acceso a los Huertos del Malecón se prepara para regresar a Murcia durante la Feria de Septiembre 2026, y junto a él llegará este año un nuevo elemento decorativo: un carrusel de 6 metros que se instalará en Glorieta de España.

El carrusel de sillas voladoras está concebido como "un gran elemento ornamental y un punto de encuentro y fotografía para murcianos y visitantes", resaltaron desde el Ayuntamiento.

Construcción del carrusel de 6 metros que se instalará en Glorieta de España.

Construcción del carrusel de 6 metros que se instalará en Glorieta de España. / A.M.

Por su parte, el pórtico mantiene la recreación de la histórica fachada del Palacio de Codorníu e incorpora, como el pasado año, la ampliación con la reproducción del desaparecido convento de San Francisco.

Estas recreaciones permiten "recuperar simbólicamente edificios tan emblemáticos como el Palacio de Codorníu o el convento de San Francisco es una manera de mantener viva la memoria de la ciudad y acercarla a las nuevas generaciones", destacó sobre la estructura el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, quien visitó este viernes el taller artístico Matiss, donde se ultiman los trabajos del pórtico.

"El pórtico se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la Feria de Murcia. Es la puerta de entrada a los Huertos del Malecón y una forma de dar la bienvenida poniendo en valor nuestra historia y nuestro patrimonio", agregó Avilés.

Fechas destacadas

Este anuncio se produce un día después de que las primeras luces se instalasen en la Gran Vía, y a falta de dos semanas del inicio de los festejos que se desarrollarán en la ciudad del 3 al 15 de septiembre.

Las fiestas comenzarán el 3 de septiembre con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, y se prolongarán hasta el día 15. Al día siguiente de la llegada de la Patrona a la ciudad, tendrá lugar otra cita destacada de los festejos: la lectura del pregón.

Otro de los momentos más esperados será la lectura del pregón de Moros y Cristianos, seguido de la inauguración del campamento, que se celebrarán el 7 de septiembre.

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También se han desvelado ya los detalles sobre el recinto ferial de La Fica, que reunirá cerca de 150 instalaciones entre atracciones, casetas y puestos de alimentación. En concreto, serán 59 atracciones, 24 de adultos y 35 infantiles -entre las que destaca el regreso del Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit-, a los que se suman 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación entre dulce y salado.

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