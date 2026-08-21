"La Paz no puede seguir esperando": el PSOE denuncia "años de abandono" en el barrio murciano

El PSOE denuncia "años de abandono" en el barrio murciano de La Paz, con puntos "en los que se producen caídas de menores y personas mayores", zonas verdes en mal estado y proyectos que no llegan, como nuevas instalaciones deportivas anunciadas hace años.

"Los vecinos y vecinas de La Paz llevan demasiado tiempo esperando soluciones a unas necesidades que el PP en el Ayuntamiento de Murcia conoce de sobra y sigue sin resolver", declaró la edil del Grupo Socialista Carmen Fructuoso visitó el barrio junto al portavoz del PSOE en la Junta del Distrito Este, Pedro Crespo, para conocer las demandas vecinales y comprobar el estado de distintas zonas de El Carmen.

Entre las deficiencias detectadas se encuentra la desaparición, hace alrededor de siete años, de una pérgola que daba sombra a una zona de uso vecinal, por lo que desde el PSOE reclaman que se instale un nuevo sistema de sombra que permita recuperar este espacio para el disfrute de los vecinos.

Fructuoso y Crespo también señalaron varios puntos del barrio en los que se producen caídas de menores y personas mayores, además del mal estado de algunas zonas verdes. Como ejemplo, mostraron árboles y espacios replantados que se han secado y, señaló Fructuoso, "no tiene sentido destinar dinero público a replantar zonas verdes si después no existe un cuidado adecuado que garantice su conservación".

Otra de las reivindicaciones pendientes en La Paz es la ejecución de unas instalaciones deportivas anunciadas desde hace años y que, según indicaron los socialistas, siguen sin hacerse realidad.

Asimismo, el portavoz del PSOE en la Junta de Distrito Este solicitó al Gobierno local una actuación inmediata en un solar municipal que "acumula suciedad y presenta un evidente estado de abandono".

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"La Paz no puede seguir esperando. El Ayuntamiento tiene que atender a sus vecinos y vecinas, recuperar los espacios públicos con un mantenimiento adecuado y cumplir de una vez por todas con los equipamientos comprometidos", concluyó Fructuoso.