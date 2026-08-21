Murcia afronta 12 días de alertas con 1.000 horas 'extra' de los voluntarios de Protección Civil

La campaña de prevención de incendios forestales en el municipio de Murcia se intensifica durante los días en las que se activan avisos y niveles de alerta por fenómenos meteorológicos adversos. Hasta la fecha, han sido 12 jornadas las que el Ayuntamiento de Murcia reforzó este dispositivo.

De las 12 alertas registradas en lo que va de verano, 10 correspondieron a nivel naranja por altas temperaturas, una a nivel rojo y otra estuvo motivada por episodios de lluvias. Y, durante estas jornadas de especial riesgo, la agrupación de voluntarios de Protección Civil prestó unas 1.000 horas de servicio para reforzar estas labores, apoyo que permite ampliar la cobertura territorial del dispositivo y aumentar la presencia de efectivos en las zonas forestales y de mayor riesgo del municipio.

Este es el balance que ofreció el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, quien supervisó este jueves el dispositivo y destacó que "la prevención es la primera línea de defensa frente a los incendios forestales, por lo que es fundamental mantener una vigilancia permanente durante los periodos de mayor riesgo".

Novedades

Aunque el dispositivo de seguridad funciona a diario, con tres equipos que patrullan las zonas forestales del municipio, que están en contacto permanente con los vigilantes forestales afincados en el Majal Banco para coordinar todo el dispositivo de seguridad y agilizar la respuesta en caso de emergencia.

Y, como novedad, este año son agentes de emergencias del servicio de Protección Civil quienes realizan estas tareas vigilancia forestal móvil, destinadas a anticiparse a posibles situaciones de riesgo, detectar de manera temprana cualquier conato de incendio y prevenir la aparición de un incendio forestal.

Además, este año se incorpora un mapa de riesgos que ha permitido mejorar las rutas de vigilancia y también se integran en este dispositivo los drones del servicio de Protección Civil.

Este dispositivo se enmarca en el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Región de Murcia (INFOMUR), que establece el marco de coordinación y actuación de los diferentes ayuntamientos, organismos y servicios implicados en la prevención y respuesta ante los incendios forestales en la Región.

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Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de la colaboración ciudadana en la vigilancia y la prevención, y hacen un llamamiento para extremar las precauciones en las zonas forestales y comunicar inmediatamente cualquier columna de humo o situación que pueda suponer un riesgo de incendio.