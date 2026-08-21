La Feria de Septiembre se deja ver en las calles de Murcia: ya instaladas las primeras luces

La Feria de Septiembre se acerca en el calendario y la ciudad de Murcia ya se prepara para ser escenario de los festejos. Las primeras luces se instalaron ayer en la Gran Vía y representan motivos que aluden a las tres culturas abrahámicas, con la cruz cristiana y la media luna del Islam.

La llegada de las luces se suma a los anuncios que el Ayuntamiento viene realizando desde hace semanas, como el relativo al recinto ferial de La Fica. Este espacio reunirá cerca de 150 instalaciones entre atracciones, casetas y puestos de alimentación en los 40.000 metros cuadrados de superficie con los que cuenta el recinto ferial de La Fica.

En concreto, serán 59 atracciones, 24 de adultos y 35 infantiles, a los que se suman 38 casetas de juegos y más de 50 puestos de alimentación entre dulce y salado. Y destaca el regreso del Ratón Vacilón y las sillas a 40 metros de The Limit.

Las fiestas comenzarán el 3 de septiembre con la tradicional bajada de la Virgen de la Fuensanta, y se prolongarán hasta el día 15. Al día siguiente de la llegada de la Patrona a la ciudad, tendrá lugar otra cita destacada de los festejos: la lectura del pregón.

Moros y Cristianos

Otro de los momentos más esperados será la lectura del pregón de Moros y Cristianos, seguido de la inauguración del campamento, que se celebrarán el 7 de septiembre.

Además, la Federación de Moros y Cristianos se reinventa este año en el que Aranzazu Arce se estrena como presidenta durante los festejos. Una de las principales novedades es la relativa a los pasacalles, pues los bandos saldrán desde distintos puntos históricos. Mientras que el bando moro saldrá de la estatua de Abderramán II, el cristiano lo hará desde la estatua Alfonso X El Sabio, hasta encontrarse en la plaza de Santo Domingo y, a partir de este punto, tendrá lugar el pasacalles oficial hasta Belluga para la lectura del pregón a cargo de Encarna Talavera.

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En total, serán 40 actividades las promovidas por la Federación, entre las que se encuentra la yincana 'Búsqueda del corazón de Alfonso X', con pruebas al estilo de un 'escape room' destinadas a encontrar un premio de 1.000 euros.