De la edad de los alumnos a los platos: los colegios de Murcia desperdician hasta 73 kilos de comida al día

Hasta 73 kilos de comida se desperdician al día en colegios públicos de Murcia, como ocurre en el CEIP Mariano Aroca López. Pero el desperdicio potencialmente evitable se sitúa entre un 70 y un 90 por ciento, según arroja el estudio que sirvió de base para la elaboración del manual para evitar el desperdicio alimentario, promovido por el Ayuntamiento de Murcia en el marco del proyecto europeo LIFE GreenMe5.

"Hemos querido ir más allá del diagnóstico y ofrecer una herramienta útil para los centros educativos, las empresas de restauración y otras administraciones", resaltó la edil Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, sobre el manual que ya está publicado en la web municipal. "Murcia pone hoy a disposición de cualquier municipio un modelo eficiente, contrastado y novedoso, basado en datos reales y perfectamente replicable", agregó Bernabé.

Estudio con mil alumnos

El documento se basa en las auditorías realizadas en seis colegios de Educación Primaria en las que participaron cerca de un millar de alumnos que hacen uso del servicio de comedor. Los resultados reflejan que en el CEIP Mariano Aroca López Media la diaria de desperdicio se sitúa en 73 kilos.

Le siguen el CEIP Santiago El Mayor, con 42 kilos diarios, y el CEIP Ntra. Sra. Del Carmen, con 20. Y, con los mejores resultados, se sitúan el CEIP Ntra. Sra. De Cortes, con 3 kilos al día, el CEIP José Martínez Tornel, con 6; y el CEIP San Pío X, con 11.

La metodología desarrollada combinó mediciones cuantitativas del desperdicio alimentario con observaciones directas, entrevistas y cuestionarios dirigidos tanto al alumnado como al personal de cocina y monitores. Y los estudios identifican medidas orientadas a reducir el desperdicio alimentario en más del 70 por ciento.

Medidas prácticas

A partir del estudio realizado, el manual identifica como principales causas del desperdicio la escasa aceptación de determinados platos (especialmente verduras, legumbres y pescado) y limitaciones en la planificación diaria, pues no se puede saber con exactitud cuántos comensales se sentarán a la mesa.

A estos factores se suman la limitada adaptación de algunas raciones a la edad del alumnado, la ausencia de sistemas de medición continuada y el reducido aprovechamiento del comedor como espacio educativo.

Y, para dar respuesta a estas situaciones, el documento propone estrategias organizadas en ocho ámbitos de actuación que abarcan la planificación de menús, la compra responsable, la conservación de alimentos, la producción en cocina, la presentación de los platos, el reaprovechamiento de excedentes, la gestión de residuos y la sensibilización de toda la comunidad educativa.

Desde el Ayuntamiento destacan que "se trata de medidas de bajo coste y aplicación inmediata que permiten reducir significativamente el desperdicio sin comprometer la calidad nutricional del servicio".

Además, el manual incorporar herramientas de medición y seguimiento del desperdicio, que permiten adaptar las actuaciones a las necesidades de cada centro educativo.

Un modelo exportable

Como continuación de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un programa de formación dirigido a los centros educativos del municipio para trasladar las prácticas recogidas en el manual y facilitar su implantación en los comedores escolares, y todos los colegios interesados pueden solicitar su participación en el programa.

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Asimismo, el Consistorio resalta que se trata de un modelo exportable a otros municipios "interesados en avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles".