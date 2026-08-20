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Un siglo de historia: el salón de plenos conmemora su centenario con la limpieza de la lámpara compuesta por más de 8.000 cristales

La actuación también abarca actuaciones en vidrieras y ventanales, cortinas, muebles y las dos tribunas o pajareras

Limpieza de la lámpara de bronce y cristal que corona el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia.

Limpieza de la lámpara de bronce y cristal que corona el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia. / A.M.

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Judit López Picazo

Judit López Picazo

Hace ya un siglo desde que llegaron al salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia algunos de sus elementos más característicos, como son las pajareras y la lámpara de bronce y cristal. Y el Consistorio conmemora el centenario de la redacción del proyecto que dio origen a la actual sala, efeméride que coincide con los trabajos de limpieza integral y conservación que se desarrollan este mes de agosto.

El proyecto de reforma de la Casa Consistorial, impulsado por el entonces alcalde Francisco Martínez García y redactado por el arquitecto César Cort, fue aprobado en julio de 1926. El objetivo era dotar al Ayuntamiento de un espacio representativo para la celebración de las sesiones municipales, y la reforma de la que era la secretaría dio lugar a las llamadas pajareras, dos tribunas concebidas para acoger al público y la prensa.

Otro de los grandes elementos del salón es la lámpara monumental de bronce y cristal, instalada en 1925 y que cuenta ya con 101 años de antigüedad. La lámpara, de tipología de canastilla, está compuesta por más de 8.000 cristales y cuenta con un remate en forma de bola o piña.

Debido a su tamaño y complejidad, la limpieza de la lámpara requiere de una intervención especializada, por lo que se ha instalado un andamio de tres cuerpos desde el que los trabajadores revisan cristales, engarces y piezas de sujeción para comprobar su estabilidad y estado de conservación. Esta inspección permite, además, documentar los diferentes elementos y planificar las futuras actuaciones de conservación.

Limpieza de la lámpara de bronce y cristal que corona el salón de plenos del Ayuntamiento de Murcia.

La limpieza de la lámpara de bronce y cristal se realiza desde un andamio. / A.M.

La limpieza de las superficies de cristal y metal se realiza con agua osmotizada y una solución jabonosa neutra, sin perfumes ni componentes agresivos, procedimiento que evita la deposición de cal y sales minerales.

Aunque la actuación no se limita a la lámpara, pues el Ayuntamiento desarrolla una limpieza integral del salón de plenos que abarca siete frentes de trabajo: la propia lámpara monumental, las vidrieras y ventanales, las cortinas, las lámparas y apliques de iluminación, el mobiliario, las dos pajareras y los pavimentos.

Además, se pulirán, acristalarán y limpiarán los suelos del salón de plenos, la sala Corregidores y la entrada principal del edificio de la Glorieta de España.

Valor patrimonial

El salón de plenos reúne otros elementos de valor histórico y artístico, como la gran claraboya central desde la que pende la lámpara y las vidrieras policromadas de la casa Maumejean, que reproducen las Cántigas de Alfonso X el Sabio, la Virgen de la Arrixaca, la Virgen de la Fuensanta y el escudo de Murcia.

A este conjunto patrimonial se suman dos importantes enseñas históricas: el Pendón Real de 1789 y la Coronela de 1808 -una especie de bandera de 1908 que portaron los murcianos durante la Guerra de la Independencia-, ambas estrechamente vinculadas a la historia institucional de la ciudad.

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La estancia cuenta, además, con zócalos y pilastras de mármol rojo, molduras, basas y capiteles ornamentados en pan de oro.

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