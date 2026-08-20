Patrullas diarias y un nuevo mapa de riesgos: así se protege Murcia contra los incendios forestales

Tres equipos que patrullan a diario las zonas forestales del municipio, un mapa de riesgos y vigilantes forestales afincados en el Majal Banco para coordinar todo el dispositivo de seguridad. Estas son algunas pinceladas de la campaña de vigilancia y prevención desarrollada por el Ayuntamiento de Murcia, a través del servicio de Protección Civil.

Este dispositivo se enmarca en el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Región de Murcia (INFOMUR), que establece el marco de coordinación y actuación de los diferentes ayuntamientos, organismos y servicios implicados en la prevención y respuesta ante los incendios forestales en la Región.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, supervisó este jueves el dispositivo y destacó que "la prevención es la primera línea de defensa frente a los incendios forestales, por lo que es fundamental mantener una vigilancia permanente durante los periodos de mayor riesgo".

Medidas diarias

De forma diaria, el dispositivo municipal mantiene un técnico de guardia de coordinación, y un mínimo de tres grupos de vigilancia, que realizan recorridos por distintas zonas del municipio con el objetivo de anticiparse a posibles situaciones de riesgo, detectar de manera temprana cualquier conato de incendio y prevenir la aparición de un incendio forestal.

Como novedad, este año son agentes de emergencias del servicio de Protección Civil quienes realizan las tareas vigilancia forestal móvil, en coordinación con los vigilantes forestales con base en Majal Blanco, por lo que mantienen una comunicación permanente, lo que permite agilizar la respuesta en caso de emergencia.

Además, se ha mejorado la planificación de las rutas de vigilancia con el mapa de riesgo forestal creado recientemente y también se integran en este dispositivo los drones del servicio de Protección Civil.

Refuerzo en las jornadas de alerta

Además, el dispositivo municipal se intensifica durante las jornadas en las que se activan avisos y niveles de alerta por fenómenos meteorológicos adversos. Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Murcia ha reforzado el dispositivo durante 12 jornadas de alerta, de las cuales 10 correspondieron a nivel naranja por altas temperaturas, una a nivel rojo y otra estuvo motivada por episodios de lluvias.

Durante estas jornadas de especial riesgo, la agrupación de voluntarios de Protección Civil prestó unas 1.000 horas de servicio para reforzar estas labores, apoyo que permite ampliar la cobertura territorial del dispositivo y aumentar la presencia de efectivos en las zonas forestales y de mayor riesgo del municipio.

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Asimismo, desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana en la vigilancia y la prevención, y hacen un llamamiento para extremar las precauciones en las zonas forestales y comunicar inmediatamente cualquier columna de humo o situación que pueda suponer un riesgo de incendio.