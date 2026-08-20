Medio ambiente
El Majal Blanco en Murcia se prepara para hacer frente al cambio climático
El Ayuntamiento y la UMU firman un convenio para diseñar una estrategia de conservación
El Majal Blanco, uno de los parques forestales más extensos del municipio de Murcia -que fue recientemente acondicionado-, se prepara para hacer frente al cambio climático. El Ayuntamiento y la Universidad de Murcia (UMU) han firmado un convenio de colaboración que dará como fruto una estrategia científica de conservación adaptada al entorno que incluye el análisis del bosque de carrasco, su regeneración y medidas de gestión forestal.
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, que lidera Antonio Navarro, supone una inversión municipal de 40.000 euros para financiar este trabajo de investigación que será desarrollado por el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia.
El proyecto analizará cómo afectan el cambio climático y las sequías extremas al carrascal termófilo del Majal Blanco, considerado uno de los mejores ejemplos de este tipo de bosque en la Región de Murcia, cada vez más escaso en el sureste peninsular.
Para ello, se realizará un diagnóstico del estado del bosque, con el que se evaluará la calidad de sus hábitats para proponer medidas de gestión forestal adaptadas al nuevo escenario climático.
Trabajos
Entre los trabajos previstos, se incluyen el análisis de la estructura del bosque, la regeneración natural de las carrascas y el estudio de la vegetación, la biodiversidad presente y la evolución de los principales indicadores ecológicos (como pueden ser, entre otros, el índice de biodiversidad y la calidad del aire, el suelo y el agua).
A partir de estos estudios, se elaborará una propuesta basada en el enfoque de la llamada silvicultura adaptativa, que busca reforzar la capacidad de resistencia del bosque frente a los efectos del cambio climático, así como establecer criterios técnicos para futuras actuaciones de conservación.
Como resultado del proyecto se elaborará una memoria técnica que recogerá las medidas de gestión recomendadas y un conjunto de indicadores para realizar el seguimiento ecológico del espacio natural en los próximos años, por lo que este documento servirá como referencia para el Ayuntamiento en el desarrollo de futuros proyectos de conservación y mejora del parque forestal municipal.
Parque forestal
El Majal Blanco, con una superficie de 875 hectáreas, forma parte del parque regional Carrascoy-El Valle y está integrado en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario.
Desde el Ayuntamiento destacan que este espacio "alberga una de las mejores representaciones regionales del carrascal termófilo de Quercus rotundifolia, además de un pequeño grupo de alcornoques de gran valor ecológico y otras formaciones vegetales de elevado interés ecológico".
Además, el parque acoge actividades recreativas, educativas y de sensibilización ambiental, con un aula de naturaleza y un punto de información para visitantes.
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