La caída de un árbol obliga a cortar una calle en el barrio murciano de El Carmen

Las altas temperatura y el viento dejan coches atrapados y calles cortadas en el barrio murciano de El Carmen. La caída de un árbol ha obligado a cortar el tráfico en la calle actor José Crespo, a la que se accede por la transitada calle Cartagena.

Además, otro árbol de menor tamaño ha caído en la calle Floridablanca, también en el barrio de El Carmen, donde se ha producido un corte parcial de tráfico, pues el carril destinado a los vehículos privados se encuentra fuera de servicio y solo queda operativo el carril bus.

Rama caída este jueves en el barrio murciano de El Carmen / Israel Sánchez

Ambos incidentes ocurrieron este jueves, poco antes de las dos de la tarde, en una jornada con temperaturas máximas de 37 grados, según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet)

Noticias relacionadas

Efectivos de la Policía Local de Murcia regulan el tráfico mientras que los operarios municipales, ayudados por una grúa, retiran de las calles los restos vegetales para recuperar la normalidad en el barrio del Carmen y liberar a los coches que han quedado atrapados entre las ramas.