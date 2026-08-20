Más de 3,57 millones para desarrollar actividades en los centros de día de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia destinará más de 3,57 millones de euros a la contratación del servicio de actividades sociosanitarias de los centros de día municipales de Barriomar, Cabezo de Torres y Beniaján, que atienden a un centenar de personas mayores y en situación de dependencia.

Así lo anunció la concejala de Bienestar Social, Pilar Torres, este jueves durante su visita al centro de La Purísima-Barriomar, junto al presidente de la Junta Municipal de Barriomar, Juan José García.

"Los centros de estancias diurnas son un recurso esencial para nuestros mayores, que encuentran en ellos fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica, enfermería y rehabilitación y, con el nuevo contrato, también podología durante todo el año y formación para las familias", detalló Torres sobre el servicio que se ofrece en estos centros.

El acuerdo, que saldrá a licitación con un presupuesto base de 3.573.302 euros, tendrá una vigencia de dos años, prorrogable por otros dos, y supone un incremento cercano al 30 por ciento respecto al anterior, crecimiento que el Consistorio detalla que servirá para "adaptar el servicio a los costes actuales y mantener los estándares de calidad".

El servicio de estancias diurnas presta una atención integral a personas mayores y dependientes y fomenta la autonomía personal de los usuarios mediante actividades de fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica, enfermería, trabajo social, rehabilitación y apoyo asistencial, entre otros servicios.

La plantilla del servicio está integrada por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos personal de coordinación, psicología, fisioterapia, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, gerocultura, recepción, transporte adaptado y auxiliares de cocina.

Y, en la prestación de este servicio, el Ayuntamiento mantiene su colaboración, vigente desde 2010, con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), que financia 96 de las 100 plazas disponibles en los tres centros municipales.

Obras

Desde el Ayuntamiento también recuerdan que durante el último año han invertido, en colaboración con el IMAS, más de 65.000 euros en actuaciones dirigidas a modernizar las instalaciones de los centros de Barriomar, Beniaján y Cabezo de Torres.

Las intervenciones han permitido ampliar espacios destinados a terapias y rehabilitación, mejorar la accesibilidad, renovar equipamientos y reforzar la seguridad de las instalaciones. Entre ellas, destacan la ampliación de la sala de fisioterapia de Cabezo de Torres, la creación de nuevos espacios de almacenamiento y mejoras de accesibilidad en Beniaján, así como la instalación de una puerta automática de acceso y la renovación de distintos espacios terapéuticos en Barriomar.

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Estas actuaciones se suman a otras inversiones que han permitido incorporar tecnología de última generación destinada a la estimulación cognitiva, nuevo equipamiento asistencial y recursos especializados que ofrecen una atención cada vez más personalizada.