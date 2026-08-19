Retiradas las primeras torres de alta tensión de la Costera Norte de Murcia

La Costera Norte de Murcia comienza a recuperar el terreno que hasta ahora ocupaban torres de alta tensión. Tras retirar los conductores eléctricos aéreos que conectaban estas infraestructuras, este miércoles por la mañana comenzó el desmontaje de las primeras torres.

Con estos trabajos culminará el proceso de soterramiento de las líneas eléctricas y desde el Ayuntamiento destacan que esta medida "supone la desaparición de unas infraestructuras que durante décadas han formado parte del paisaje de Los Rectores y la Costera Norte".

Estos elementos han llegado a condicionar el crecimiento de la Costera Norte, que el Ayuntamiento señala como "uno de los principales ejes de crecimiento de Murcia", pues algunos de los grandes apoyos de las torres eléctricas provocan estrechamientos en puntos de una vía de tres carriles.

Además, la intervención tiene una especial incidencia en Los Rectores, donde estas infraestructuras conviven con una importante zona residencial.

A través de esta actuación, promovida financiada y ejecutada por i-DE, la distribuidora del grupo Iberdrola, se retirarán aproximadamente cuatro kilómetros de conductores eléctricos aéreos y se desmontarán ocho grandes torres metálicas.

Cada una de las ocho torres que serán desmontadas tiene un peso aproximado de 12 toneladas, por lo que su retirada requiere trabajos especializados y una planificación específica para garantizar la seguridad de los trabajadores.

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La intervención, cuya finalización está prevista para finales de agosto, culminará con la retirada de las torres, sus cimentaciones y los elementos auxiliares, así como con la reposición y limpieza de los terrenos ocupados hasta ahora por estas infraestructuras.