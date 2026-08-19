El PSOE alerta de la acumulación de licitaciones desiertas en Murcia

El PSOE alerta de la acumulación de contratos promovidos por el Ayuntamiento de Murcia que han quedado desiertos al no recibir ninguna oferta. Sin embargo, el equipo de Gobierno local del PP desmiente esta acusación e indica que la adjudicación de contratos ha crecido un 75 por ciento este 2026, al pasar de los 70 contabilizados en los siete primeros meses de 2025 hasta los 122 que van en el presente ejercicio.

"Que una licitación quede desierta puede responder a una circunstancia puntual, pero cuando los casos se repiten en servicios, obras y suministros, el Gobierno local del PP debe revisar cómo está preparando los contratos", cuestiono el edil del PSOE Andrés Guerrero.

Por ello, el PSOE pide que se revisen los contratos antes de publicarlos para comprobar que los precios, plazos y requisitos son realistas, y que establezca un seguimiento específico de las licitaciones desiertas, con plazos concretos para volver a sacarlas a licitación y los cambios necesarios para evitar nuevos fracasos.

Aunque, a este respecto, desde el Ayuntamiento señalan que la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación impiden establecer mecanismos automáticos de revisión de precios. Esta situación afecta a la contratación pública en el actual contexto de inflación de los precios, y precisamente por este motivo entidades como la Confederación Nacional de la Construcción demandan más flexibilidad.

De hecho, este organismo alerta de que en este ejercicio se han producido, a nivel nacional, más de 1.130 licitaciones desiertas, lo que ha impedido iniciar obras por valor de 707 millones de euros.

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En el caso de Murcia, las deserciones se encuentran por debajo de la media, lo que, para el Ayuntamiento, "evidencia el buen hacer de los servicios municipales a la hora de diseñar pliegos y contratos públicos".