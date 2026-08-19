Medio centenar de trampas con feromonas contra el picudo rojo: así se protegen las más de 18.000 palmeras de Murcia

La campaña contra el picudo rojo se intensifica durante el verano para proteger a las más de 18.000 palmeras del municipio de Murcia de estos escarabajos que atacan los tejidos internos de los árboles, lo que provoca su deterioro progresivo y puede desembocar en la muerte del ejemplar.

El dispositivo municipal combina tratamientos mediante endoterapia, al 'inyectar' en los árboles trampas de feromonas que permiten conocer la evolución de la plaga y actuar de forma preventiva.

Tratamientos de endoterapia en las palmeras del municipio. / A.M.

Como expuso el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, el Ayuntamiento cuenta con distintos sistemas de control que permiten detectar la presencia de estos insectos y conocer dónde existe mayor incidencia para actuar de manera localizada sobre los ejemplares afectados.

Entre las especies de palmeras presentes en el municipio, las del género Phoenix son de las más sensibles a esta plaga, por lo que concentran una especial atención dentro de los trabajos de vigilancia y control.

Detección de focos

En el marco del dispositivo municipal, se instalan unas cincuenta trampas con feromonas distribuidas por distintos puntos del municipio. Estas trampas se instalan a nivel de suelo e imitan señales químicas naturales para atraer a los escarabajos adultos.

Una vez al mes, se hace un recuento de los picudos que han caído en estas trampas -por una parte hembras y por otra machos-, para tomar decisiones de control, y solo en caso de detectar una gran cantidad de escarabajos es cuando se inicia un tratamiento fitosanitario.

Con este sistema de vigilancia, es posible anticiparse a la evolución de la plaga, detectar posibles focos y ajustar los tratamientos a cada zona.

En verano y otoño también se desarrolla una campaña de poda de palmas secas

Además, mediante tratamientos de endoterapia se inyecta el producto en el interior de la palmera dos o tres veces al año, dentro del programa de prevención y control desarrollado por los servicios municipales, lo que permite actuar sobre los ejemplares incluidos en el programa de tratamiento y reforzar su protección frente a la presencia del insecto.

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La campaña intensiva de verano se suma a las labores anuales de revisión, poda y mantenimiento de las 18.233 palmeras distribuidas por barrios y pedanías. Además, durante la época estival y las primeras semanas del otoño, el Ayuntamiento desarrolla también una campaña específica de poda para retirar palmas secas o deterioradas y racimos de frutos.