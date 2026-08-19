Condenan al Ayuntamiento de Murcia a replantar árboles en la Rueda de La Ñora

El Ayuntamiento de Murcia tendrá que arrancar los árboles que plantó en el entorno de la Rueda de La Ñora y volver a plantarlos, esta vez respetando la distancia hacia la acequia establecida en las ordenanzas de la Huerta de Murcia.

Así lo determina la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que desestima el recurso que presentó el Consistorio contra una sentencia anterior que lo condenó a replantar estos árboles, en virtud de la demanda presentada por la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia.

El Ayuntamiento plantó árboles en los linderos de la acequia de Alfatego, en el marco de un convenio de colaboración suscrito con la Junta en 2019 para renaturalizar el entorno de la Rueda de la Ñora, Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1982.

Los ejemplares que ahora se tienen que retirar se plantaron a 2,5 metros del eje del cauce, cuando las ordenanzas vigentes señalan que la distancia mínima entre la acequia y las especies vegetales debe ser el doble para evitar que las raíces impidan o entorpezcan el discurrir de las aguas.

Ante la sentencia a raíz de la denuncia de la Junta de Hacendados, el Ayuntamiento pidió su revocación al señalar que la normativa urbanística le permitía hacer la plantación a 2,5 metros y que en el convenio suscrito por ambas instituciones no se indicaba que la plantación debía hacerse a cinco metros.

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Sin embargo, la Sala desestima el recurso del Consistorio al indicar que la distancia mínima a respetar quedaba clara, no solo en las ordenanzas de la Huerta de Murcia, sino también en la reunión mantenida entre representantes del Ayuntamiento y la Junta, las partes firmantes del convenio.