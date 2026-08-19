Los colegios públicos de Murcia estarán a punto para la vuelta al cole tras una inyección de 1,4 millones

El plan de actuaciones en colegios públicos de Murcia ya está ejecutado al 85 por ciento y estos centros estarán a punto de cara a la vuelta al cole. Así lo anunció la edil de Educación, Belén López, este miércoles durante la presentación del balance del programa que moviliza más de 1,4 millones de euros para desarrollar 61 intervenciones en un total de 49 centros educativos.

"Cada euro invertido en nuestros colegios se traduce en aulas, patios y aseos más seguros, confortables y accesibles. Encaramos la recta final del plan, con el 85 por ciento ejecutado y trabajando para que los centros estén a punto en septiembre, porque invertir en los colegios públicos es cuidar el presente y construir el futuro de Murcia", destacó López sobre el progreso de las actuaciones municipales.

Tres de cada cuatro actuaciones se ejecutan en pedanías

De los 49 centros en los que actúa el plan, 37 se encuentran en pedanías y 12 en el casco urbano, de modo que tres de cada cuatro actuaciones se ejecutan en pedanías.

Nuevos toldos

La mayor partida del plan, con más de medio millón de euros, se destina a generar nuevas zonas de sombra, de las que se benefician más de 12.000 escolares de una treintena de colegios. Desde la puesta en marcha del llamado plan sombra, se han instalado 133 toldos y pérgolas en 103 centros de los 116 públicos que hay en todo el municipio.

Entre las actuaciones que se enmarcan en el plan sombra se encuentra una tanda de 18 toldos que está en plena ejecución, a la que suma la adjudicación a finales de julio de un contrato para la instalación de 40 nuevas instalaciones de sombra en otros 12 colegios, que se ejecutarán en otoño.

Mejoras en pistas deportivas, cubiertas y aulas

El plan también incluye la reforma integral de los aseos de cinco colegios, con la creación de siete baños accesibles para personas con movilidad reducida. Estas obras se ejecutan en los CEIP Juan Carlos I de Llano de Brujas, Sagrado Corazón de Zeneta, Nicolás de las Peñas de Santa María de Gracia, Virgen de Guadalupe y Torreteatinos de El Raal, a los que se sumará el CEIPBas Arteaga de Sucina.

Asimismo, en colaboración con la Concejalía de Deportes, se renuevan las pistas deportivas de los CEIP Ángel Zapata de Torreagüera, Francisco Salzillo de Los Ramos, Maestro José Castaño, San Andrés, Cierva Peñafiel y Nuestra Señora de la Paz, con actuaciones en pavimentos, vallados, redes parabalones, equipamientos y drenaje. Y próximamente se sumará el CEIP Cristo de la Expiración de Santa Cruz a la campaña de modernización de las instalaciones deportivas municipales.

El programa se completa con la reparación de cubiertas en los CEIP Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca y Antonio Díaz de Los Garres; la adecuación de la fachada del CEIPBas Isabel Bellvís de Corvera; la mejora de aulas y accesos en el CEIP Narciso Yepes; y actuaciones en aseos y aulas en el CEIPBas Arteaga de Sucina.

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Además, la diferencia entre el presupuesto previsto y el importe final de adjudicación de las obras ha permitido incorporar una nueva actuación de mejora en los patios del CEIP Nuestra Señora de la Paz, con cerca de 38.000 euros adicionales.