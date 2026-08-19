El Ayuntamiento de Murcia promueve una declaración de apoyo a Ceuta "ante la grave crisis migratoria y de seguridad"

El Ayuntamiento de Murcia promueve una declaración de apoyo a los vecinos de Ceuta "ante la grave crisis migratoria y de seguridad que se ha generado en nuestro país" a raíz del salto de la frontera, que será elevada al próximo pleno municipal.

Con este anuncio se estrenó Diego Avilés este miércoles como portavoz del PP en el Consistorio murciano en el inicio de un nuevo curso político "ilusionante y trepidante, no solamente por las citas electorales, sino por todos los proyectos que estamos desarrollando y vamos a desarrollar a partir de este momento desde el equipo de gobierno de la alcaldesa Rebeca Pérez", señaló el edil de Cultura e Identidad.

En su primera intervención pública como portavoz, Avilés puso de relieve "la situación de inseguridad que se ha generado a raíz de la el salto de la frontera de Ceuta y, por tanto, en nuestro país". La iniciativa se plantea después de que unas 80.000 personas cruzaran la frontera durante los días 30 y 31 de julio, una cifra que el PP tilda de "extraordinaria para una ciudad cuya población se sitúa en torno a los 83.000 habitantes".

Pleno municipal

Por ello, el Ayuntamiento de Murcia va a promover una declaración de apoyo a favor de los vecinos de Ceuta "ante esta grave crisis no solamente migratoria, sino también de inseguridad que está sufriendo en nuestro país", declaración que será elevada al próximo pleno municipal con el objetivo de que sea "una declaración institucional con el acuerdo unánime de todos los grupos políticos".

"Y nos mueve a ello la necesaria solidaridad con una ciudad hermana", argumentó el edil del PP, "pero sobre todo también la preocupación de que, al igual que hoy ellos están sumidos en el caos y en la inseguridad, mañana Murcia también puede estar sometida a una causa de inseguridad de otro tipo que en el que se demuestre nuevamente la ineficacia del gobierno de Pedro Sánchez".

"Un ceutí vale lo mismo que un murciano, un madrileño o un catalán y, por tanto, precisa las mismas garantías que cualquier otro español", incidió Avilés, quien indicó que "a Pedro Sánchez solamente le preocupan las comunidades autónomas y las ciudades que son imprescindibles para sostener su gobierno".

Plan nacional

El edil del PP denunció que "el gobierno de Pedro Sánchez lleva 20 días de total ausencia y de inacción" y, por ello, desde el PP exigen "en primer lugar, la igualdad entre los territorios y, en segundo lugar, la libertad y la seguridad de todos los españoles".

"Exigimos igualdad entre los territorios, libertad y seguridad", señaló el portavoz del PP, Diego Avilés

Además, Avilés recordó que el PP ya propuso la puesta en marcha de un plan nacional de seguridad para reforzar la seguridad en la ciudad de Ceuta, con la incorporación fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "también las propias Fuerzas Armadas, funcionarios de Extranjería y especialistas en la lucha contra las mafias de tráfico de personas", detalló.

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Por todo ello, "desde el Ayuntamiento de Murcia vamos a elevar esa declaración institucional de apoyo a la ciudad de Ceuta, de tal manera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia expresa de manera pública su solidaridad, cercanía y apoyo a los ceutíes ante los graves acontecimientos de seguridad, de convivencia y de normalidad que están sucediendo", concluyó el portavoz del PP.